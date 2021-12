Cette artiste peint sur des sachets de thé usagés

« Alphonse Allais, what else ? » se serait écrié — d’après des témoins peu fiables — George Clooney en découvrant les textes du journaliste et humoriste français. Si la véracité de cette exclamation demeure incertaine, les liens unissant l’auteur à l’acteur passent par une lampée de café. Et certains apprécieraient que l’on rendît à César la tasse qui lui revient.