Pierrie-Ahn Fenelon : nouvelle lauréate du Prix des jeunes écritures RFI — AUF

Le jury du Prix des jeunes écritures RFI - AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), présidé par l’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal - Prix Goncourt des lycéens en 2021 - a récompensé à la Cité internationale universitaire de Paris Pierrie-Ahn Fenelon, étudiante à l’Université Notre Dame d’Haïti pour sa nouvelle intitulée Renaissance.

Par ailleurs, le Prix du public a été décerné à la nouvelle intitulée L'art de la vie et de la réussite, écrite par Sékou Oumar Sylla, étudiant guinéen à l'Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises de Casablanca.

Les participants de cette troisième édition devaient composer une fiction, en langue française, de 8000 caractères au maximum et qui devait impérativement commencer par la phrase « Moi je suis différent. Je l’ai toujours été. Pour ma mère, c’est comme si j’étais un.e. extra-terrestre. » extrait des Impatientes (Edition Emmanuelle Collas) de Djaïli Amadou Amal.

La cérémonie s’est déroulée le 30 novembre au format hybride, à l’occasion de l’inauguration de la Maison des étudiants de la francophonie à la Cité internationale universitaire de Paris qui entend avec l’AUF renforcer les coopérations culturelles, universitaires et scientifiques avec les pays francophones.

Les prix ont été remis par Pascal Paradou, adjoint à la directrice RFI chargé de la Francophonie et présentateur de l’émission « De Vive(s) voix » et par le Professeur Slim Khalbous, Recteur de l’AUF. Le Lauréat du Prix du Jury RFI-AUF gagne un séjour à l'international d'expériences culturelles et littéraires d'une valeur de 2 000 €, tandis que celui du Prix du public recevra une box culturelle et littéraire.

Au total, les 462 oeuvres en compétition ont généré sur le site short-edition.com, 180 104 lectures, 53 981 votes et 4310 commentaires.

En 2019, le Prix des jeunes écritures avait été décerné à Salim et moi, de Nicolas Bras (France) et celui du public aux Défis de la vie, de May Tafesh (Palestine). En 2020, l’écrivain haïtien Peterson Désir avait remporté le premier avec L’île muse, tandis que le second avait consacré l’haïtien Louendy Chery pour Le minuscule géant.

