CauchemarEnLibrairie : Dexter, serial killer au coeur tendre, et serial lecteur ?

À l’origine, le livre de Jeff Lindsay, Ce Cher Dexter (trad. Sylvie Lucas) qui raconte la vie d’un membre de la police de Miami, lequel devient serial-killer en traquant, justement, ses congénères. Chez Kube, on serait plutôt serial-lecteur, mais qu’à cela ne tienne : les voici dressant un portrait-robot du personnage, et dégainant des conseils de lecture pour le moins avisés.

Alors certes, il tue des gens, mais finalement, c’est pour le bien de tous : bras anonyme et armé d’une justice transcendante, Dexter pourfend du meurtrier. Mais il n’est finalement pas méchant. Pas vraiment. Une sorte de chevalier blanc, mais dans une armure un peu sombre qui vole des vies pour rendre des sourires…

Au service de la population qu’il défend, notre attachant expert aurait certainement intérêt à lire (voire relire) le Robin des Bois d’Alexandre Dumas. Leur passion commune pour l’innocence, leur dévotion pour les petites gens font déjà de fameux points communs. Et nul doute que Dexter porte le prince des voleurs dans son cœur.

Précis, en revanche, autant que méthodique, cet autre héros affiche une entêtante obsession pour les odeurs — comme à la recherche d’une fragrance parfaite. Comme Jean-Baptiste Grenouille, bien entendu, héros du Parfum de Patrick Süskind (trad. Bernard Lortholary). Leur conscience professionnelle ne manquera pas de rapprocher les deux êtres…

Et comme Dexter le dit lui-même, « j’ignore qui je suis vraiment, je sais juste qu’il y a une partie obscure en moi. Et je la cache, je n’en parle jamais. Mais elle est là, en permanence. Ce Passager Noir. Et quand il prend le contrôle, je me sens... vivant. À moitié écœuré par l’immoralité absolue... »

Tiens donc… Monsieur Morgan aurait-il un double, pour le moins maléfique, comme celui raconté par Robert Louis Stevenson ? D’un côté, le passionnant Dr. Jekyll et de l’autre, l’abominable Mr. Hyde (trad. Jean Muray).

Cette histoire de dédoublement de personnalité qui conduira les deux êtres vers le pire éclairerait-elle notre ami médecin légiste ? Si savoir c’est pouvoir, autant éviter à Dexter toute mauvaise fin !

