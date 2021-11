10 livres finalistes pour le Prix François Sommer 2022

Essais

Donna Haraway, Quand les espèces se rencontrent, traduit par Fleur Courtois-L'Heureux (Les Empêcheurs de penser en rond)

Thomas B. Reverdy, Climax (Flammarion)

Charles Stépanoff, L’Animal et la mort — Chasses, modernité et crise du sauvage (La Découverte)

Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir (Actes Sud – Mondes sauvages)

Récits

Laurent Tillon, Être un chêne — Sous l’écorce de Quercus (Actes Sud – Mondes sauvages)

Thom Van Dooren, En plein vol, traduit par Marin Schaffner (WildProject)

Charles Wright, Le Chemin des estives (Flammarion)

Romans

Michael Christie, Lorsque le dernier arbre, traduit par Sarah Gurcel Vermande (Albin Michel)

Éric Fottorino, Mohican (Gallimard)

Corinne Royer, Pleine terre (Actes Sud)

Présidé par Laurent Charbonnier, réalisateur et président d'honneur, et Xavier Patier, écrivain, le jury réunit Christine Germain-Donnat, directrice du musée de la Chasse et de la Nature, Jean-Luc Chapin, photographe, Nicolas Chaudun, écrivain, Dorian Jude, libraire « La Boutique du Lieu », musée de la Chasse et de la Nature, Serge Joncour, écrivain, lauréat du Prix 2021, Catherine Pégard, Présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, Philippe Salvadori, historien, maître de conférences à l’Université de Bourgogne, Anne Simon, spécialiste de littérature (XXe — XXIe siècles) CNRS-EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) - Master Gouvernance de la transition écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay), représenté par deux étudiants : Marie Picazzo et Nicolas Pinon pour cette édition.

Doté de 15.000 €, le Prix littéraire François Sommer a été créé en 1980 par Jacqueline Sommer en mémoire de son mari, fervent défenseur des espèces et des espaces sauvages.

