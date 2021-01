Ecologie & littérature : Serge Joncour reçoit le prix François Sommer 2021

Le prix François Sommer est créé en 1980 par Jacqueline Sommer en hommage à son mari FRANÇOIS SOMMER (1904-1973). Ce chef d'entreprise, résistant engagé dans l’aviation pendant la seconde guerre mondiale, se distingue dès les années 1930 par son combat contre la chasse intensive et meurtrière en France et lors de ses nombreux voyages en Afrique.

CHRONIQUE: Nature humaine, de Serge Joncour

Militant pour la sauvegarde des espèces et la réintroduction d’animaux en voie de disparition, l’encadrement et la limitation de la chasse et la création d’un ministère de l’Environnement, il est à l’origine de la création du Musée de la chasse et de la nature aux côtés d’André Malraux.

Son jury, présidé cette année par Yann Queffélec, est composé de personnalités du monde de l’édition, d’étudiants, de chercheuses & chercheurs, de directrices et directeurs d’institutions.

[ Premières pages ] Nature humaine – Serge Joncour

Les romans primés expriment, de manière sensible et émotionnelle, une expérience de la nature et une réflexion sur les enjeux environnementaux. Les essais doivent apporter un regard novateur et éclairer les débats de société sur ces mêmes enjeux. Ils peuvent couvrir des champs variés : histoire, philosophie, anthropologie, sociologie.

Doté de 15.000 €, il a par le pasé salué les oeuvres d’Erri de Luca ou encore Baptiste Morizot.