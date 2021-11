Le dixième Prix Jules Rimet décerné à Virginie Troussier

La Fondation Martine Aublet – Agir pour l’Education accompagne le musée du quai Branly–Jacques Chirac dans son engagement en faveur de la recherche et de la transmission des connaissances. Le 15 novembre 2021, 12 bourses de recherche ont étés attribuées à des étudiants et jeunes chercheurs. Et ce, afin de les aider à se former et à mener à bien une recherche dans les disciplines de l’anthropologie, l’ethnologie, la sociologie, l’ethnomusicologie, l’ethno-linguistique, l’archéologie, l’histoire et l’histoire de l’art extra-européennes, la sociologie et les sciences politiques.