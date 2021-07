Prix de la Vocation 2021 : sept romans sélectionnés

Le jury se compose cette année de Kaouther Adimi, Jean-Luc Barré, Anne de la Baume, Alain Germain, Christophe Ono-dit-Biot, Erik Orsenna, Philippe Taquet, Émilie de Turckheim, et quatre blogueuses : @squirelito (Le Domaine de Squirelito), @ferrandosylvie (La Cause Littéraire), @nicolemotspourmots (Mots pour mots), et @domi_c_lire (Domi C Lire).

Ils ont retenus, pour cette édition 2021 :

• Shane Haddad, Toni tout court, Éditions P.O.L

• Floriane Joseph, La Belle est la Bête, Éditions Belles Lettres Frison Roche

• Clara Ysé, MIse à feu, Éditions Grasset

• Jean-François Hardy, La riposte, Éditions Plon

• Anne-Lise Avril, Les confluents, Éditions Julliard

• Judith Da Costa Rosa, Les douces, Éditions Grasset

• Maud Ventura, Mon mari, Editions L’Iconoclaste

L’an passé, Salomé Berlemont-Gilles avait reçu le prix de la vocation littérature pour Le premier qui tombera, publié chez Grasset. Manon Thiery, avec Réflecteurs de la neige, que les éditions Cheyne allaient éditer, remportait le prix Vocation en poésie. Ce dernier est doté de 5000 €.

