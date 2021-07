Julia Cagé, Prix de l'essai de la Ville de Saint-Maur

Remis chaque année pendant le salon international du livre au format de poche « Saint-Maur en poche », coorganisé par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et la librairie La Griffe Noire, le prix de l'essai de la Ville de Saint-Maur sera décerné le 2 juillet prochain à Julia Cagé.

Le résumé de l'éditeur pour Le prix de la démocratie :

Une personne, une voix : la démocratie repose sur une promesse d'égalité qui trop souvent vient se fracasser sur le mur de l'argent. Financement des campagnes, dons aux partis politiques, prise de contrôle des médias : le jeu démocratique est de plus en plus capturé par les intérêts privés. Se fondant sur une étude inédite des financements politiques privés et publics dans une dizaine de pays sur plus de cinquante ans, Julia Cagé passe au scalpel l'état de la démocratie, décortique les modèles nationaux, et fait le récit des tentatives — souvent infructueuses, mais toujours instructives — de régulation des relations entre argent et politique. En France, l'État a mis en place un système de réductions fiscales permettant aux plus riches de se voir rembourser l'essentiel de leurs dons aux partis politiques, alors que les plus pauvres, eux, paient plein pot. Ces dérives ne viennent pas d'un complot savamment orchestré, mais de notre manque collectif d'implication. La question du financement de la démocratie n'a jamais véritablement été posée ; celle de la représentation des classes populaires doit l'être sur un mode plus radical. Pour sortir de l'impasse, voici des propositions qui révolutionnent la façon de penser la politique, des réformes innovantes pour une démocratie retrouvée.