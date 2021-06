Le Prix du Cercle Montherlant 2021 sélectionne ses ouvrages d'art

La 34e édition du Prix Turgot a eu lieu ce 2 juin 2021, à Bercy, au ministère de l’Économie et des Finances, sous le parrainage de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Créé en 1994, le Prix Turgot récompense les plus grands auteurs de l’économie financière. Cette manifestation est portée par le cercle Turgot, centre de réflexion et d’analyse financière, qui traite des grands sujets économiques, financiers et locaux.