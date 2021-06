Bruno Pellegrino lauréat du premier Prix Paysages écrits

Inauguré en début d’année par la Fondation Facim, le Prix Paysages écrits 2021 a récompensé son premier lauréat.

Pour cette première édition, le jury a choisi de récompenser ce jeune auteur suisse « pour son bref et très beau roman qui réinvente le paysage de Venise, sans jamais citer le nom de cette ville “provisoire”. Celle-ci devient une sorte d’espace initiatique, à rebours des clichés : le lieu d’une quête intime et littéraire, où s’éprouve dans un style limpide une sorte de météorologie de l’âme, à la fois contemporaine et totalement intemporelle. »

Bruno Pellegrino aura été récompensé, pour ce même roman, par le Prix Michel-Dentan 2021.

Le résumé de l’éditeur :

Au creux de l’hiver, un jeune homme s’installe dans une ville cernée par l’eau pour faire l’inventaire de l’œuvre d’une traductrice célèbre. Un ticket de supermarché enluminé de notes devient un document de même valeur qu’un manuscrit. Un tas d’habits sur le lit un indice aussi important que les piles de livres et de carnets. Dans un décor que floute l’omniprésence de l’eau, le jeune homme cherche à percevoir la voix de la traductrice, à se représenter son corps, jusqu’à emprunter ses gestes et ses pensées. Le processus d’allègement est inexorable et l’expérience devient vertigineuse. Ce roman baigné d’une lumière douce et trouble envoûte le lecteur grâce à une tension permanente, un secret.

La Fondation Facim, reconnue d’utilité publique, œuvre pour la connaissance et la valorisation du patrimoine et de la culture en Savoie Mont Blanc et instaure un dialogue entre ce territoire et des créateurs contemporains, écrivains et artistes. Elle propose des activités de découverte des patrimoines, des rendez-vous artistiques, des événements littéraires et publie des livres dans diverses collections.

