Bruno Pellegrino remporte le Prix Michel-Dentan 2021 

Créé en 1984, en mémoire à Michel Dentan, professeur de littérature, éditeur et critique lausannois, le prix Michel-Dentan récompense chaque année l’œuvre d’un auteur suisse ou vivant en Suisse, d’expression française. Il récompense son lauréat à hauteur de 8000 francs suisses.

Formé de neuf personnes, le jury établit chaque année une présélection d’une demi-douzaine d’ouvrages issus de la dernière saison littéraire avant de récompenser le livre qui, à ses yeux, « s’impose par sa force d’écriture, son originalité, son pouvoir de fascination et le bonheur de lecture qu’il procure ».

Ecrivain vaudois, Bruno Pellegrino fut lauréat du Prix du jeune écrivain pour sa nouvelle L’idiot du village, publiée aux éditions Buchet/Chastel en 2011. En 2018, son roman Là-bas, août est un mois d’automne (Zoé) remporta de nombreux prix dont notamment le Prix des Libraires Payot et le Prix des Ecritures & Spiritualités

Le résumé de Là-bas, août est un mois d’automne :

Elle se passionne pour la conquête spatiale, prépare des gâteaux légendaires, tient le ménage. Poète, lui s'efforce d'inventorier le monde et ce qui va disparaître. Madeleine et Gustave ont toujours vécu sous le même toit. A les voir, on pense à deux chouettes endormies qui se shooteraient au thé. Ou à d'étranges adeptes d'une existence lente et régulière, passée dans une maison où il y a plus de tiroirs que de jours dans l'année. Grâce à une écriture contemporaine, attentive à la lumière et au presque rien, Bruno Pellegrino réussit à nous rapprocher de ses personnages au point de nous propulser dans leur monde : une véritable expérience sensorielle.

De nouveau, il remporte cette année le Prix Michel-Dentan avec son roman Dans la ville provisoire que le jury présente comme « [un] roman qui fait résonner des tonalités à la fois sensuelles et sobres, doucement ironiques et graves [dans lequel] Pellegrino évoque le séjour d’un jeune homme installé à Venise pour faire l’inventaire de l’œuvre d’une traductrice. Sous la plume de l’auteur, la Serenissima se mue en une ville provisoire, quasi sous-marine, engloutie en permanence dans les eaux de l’acqua alta, effacée à moitié par le brouillard d’hiver et la pluie. Une ville aquarelle, peinte à l’eau ».

C’est au Cercle littéraire de Lausanne que le Prix sera remis à son auteur début septembre.

Le résumé de l’éditeur pour Dans la ville provisoire :

Un jeune homme arrive au creux de l'hiver dans une ville encerclée par la mer pour faire l'inventaire de l'ouvre d'une traductrice célèbre qui s'y est installée. Les détails du quotidien de cette femme - ses habits en tas sur son lit, un vernis à ongle dans la porte de son frigo, deviennent aussi importants que l' « océan de feuillets manuscrits, piles de lexique et carnets de travail ». Peu à peu le jeune homme, dans sa solitude et sa fascination pour la traductrice, s'associe à elle au point que leurs gestes et pensées se confondent. Vertigineuse expérience intérieure pour lui. Un jour de marée et de pluie de fin du monde termine ce roman dont la lumière douce et floue, l'eau noire et épaisse omniprésente, le ciel en ciment, envoûtent le lecteur grâce à une tension permanente. Né en 1988, Bruno Pellegrino vit et travaille à Lausanne. Là-bas, août est un mois d'automne est son premier roman, récompensé notamment par le Prix des libraires Payot, les prix Alice Rivaz, Écritures et spiritualités, et le prix François Mauriac de l'Académie française. Avec Aude Seigne et Daniel Vuataz, il a cosigné la série littéraire Stand-by (deux saisons, publiés aux éditions Zoé en 2018 et 2019).

En 2020, c’était Pascal Janovjak qui était sacré pour son livre Le Zoom de Rome, paru aux éditions Actes Sud.

Dans la ville provisoire – Bruno Pellegrino – Zoé – 9782889278763 – 15 €