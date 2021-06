Spider-Man : la tour du Daily Bugle, le plus grand set Lego Marvel

La société Lego s’engage dans le développement des enfants, souhaitant inspirer et développer leur potentiel artistique à travers un apprentissage ludique et une expérience de jeu créative. A travers leur nouveau set Marvel, le public visé concerne tous les passionnés, de tous âges, de l’univers Marvel Comics.

Adepte de l’univers littéraire, Lego avait déjà proposé une boîte Lego permettant de construire sa propre librairie ainsi qu’un livre pop-up. Cette année, la société propose un nouveau set Lego Marvel, et non des moindres : le Daily Bugle de Spider-Man.

Renouveler ses voeux : la vie trépidante de la famille Spider-Man

Apparu pour la première fois dans la série de comics The Amazing Spider-man, en 1963, le local journalistique fictionnel de l’univers Marvel Comics, le Daily Bugle, comprend le bureau du rédacteur en chef colérique, J.Jonah Jameson, et celui du célèbre homme-araignée : Peter Parker.

Avec ses 82 cm de haut, ce nouveau set représente le plus grand jamais conçu par Lego pour l’univers Marvel. Les 3772 briques permettent une représentation des plus réalistes possibles. Le set comprend quatre niveaux, la rue principale et la ruelle à l’arrière du bâtiment. À l’intérieur, plusieurs décors célèbres, tirés des différents univers Marvel. De plus, l’intégralité est modulable, laissant la possibilité de reproduire des scènes fictives.

L'importance accordée aux détails dans cette construction ne concerne pas seulement les bâtiments. En effet, le set comprend 25 mini-figurines, Spider-Man et ses alliés ou relations — Betty Brant, Miles Morales ou Gwen Stacy — et ennemis tels que Venom et le docteur Octopus. Sans oublier JJ Jameson... À noter qu'il comprend également de nouvelles figures comme Daredevil et Blade.

Une fois terminé, l’ensemble mesure 82 cm de haut, 35 cm de large et 27 cm de profondeur.

Mark John Stafford, designer du set LEGO, a déclaré : « J’avais sept ans lorsque l’on m’a offert mon tout premier comics de Spider-Man, et j’ai toujours eu l’idée de construire un set LEGO du Daily Bugle où Spidey et ses amis extraordinaires affrontent leurs nombreux ennemis. Un de mes détails préférés est le Bouffon Vert qui passe à travers la fenêtre. Pouvoir concevoir un moment d'action figé comme celui-ci dans un set LEGO a toujours été un rêve pour moi, et j'ai enfin pu le réaliser ! »

LEGO Daily Bugle est disponible à l’achat à 299,99 € dans tous les magasins et sur le site LEGO depuis le 1er juin.