Prix Albertine Jeunesse 2021 : les lauréats

Les lauréats du Prix Albertine Jeunesse 2021 :

Catégorie 3-5 ans :

Deep in the Ocean | La grande plongée, Lucie Brunellière, Abrams Books

Catégorie 6-8 ans :

Blob: the Ugliest Creature in the World | Blob, l'animal le plus laid du monde, Olivier Tallec et Joy Sorman, traduit par Sarah Klinger, Enchanted Lion Books

Catégorie 9-11 ans :

Captain Rosalie | Capitaine Rosalie, Timothée de Fombelle et Isabelle Arsenault, traduit par Sam Gordon, Candlewick Press

Catégorie 12-14 ans :

The Missing of Clairdelune (The Mirror Visitor, Book 2) | Les disparus du Clairdelune, Christelle Dabos, traduit par Hildegarde Serle, Europa Editions

Les sélections dans les différentes catégories ont été réalisées par Albertine Books, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger d'Amérique du Nord, les services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis et ceux de l'ambassade de France au Canada.

