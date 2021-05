Prix Albertine Jeunesse : les sélections de l'édition 2021

Les sélections 2021 sont les suivantes :

Catégorie 3-5 ans :

An Eye for an Eye | Oeil pour œil, Nicolas Bianco-Levrin, Le Poisson Soluble

Deep in the Ocean | La grande plongée, Lucie Brunellière, Abrams Books

Little Bear’s Big House | Pompom ours dans les bois, Benjamin Chaud, traduit par Naomi Kirsten, Chronicle Books

The Wolf Who Visited the Land of Fairy Tales | Le Loup qui découvrait le pays des contes, Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier, traduit par MaryChris Bradley, Auzou U.S.

Catégorie 6-8 ans :

An Eye for an Eye | Oeil pour œil, Nicolas Bianco-Levrin, Le Poisson Soluble

Blob: the Ugliest Creature in the World | Blob, l'animal le plus laid du monde, Olivier Tallec et Joy Sorman, traduit par Sarah Klinger, Enchanted Lion Books

My Panda Sweater | Mon pull panda, Gilles Baum et Barroux, traduit par Lisa Rosinsky, Barefoot Books

My Wild Cat | Mon chat sauvage, Isabelle Simler, Eerdmans Books for Young Readers

Catégorie 9-11 ans :

An Eye for an Eye | Oeil pour œil, Nicolas Bianco-Levrin, Le Poisson Soluble

Captain Rosalie | Capitaine Rosalie, Timothée de Fombelle et Isabelle Arsenault, traduit par Sam Gordon, Candlewick Press

My Wild Cat | Mon chat sauvage, Isabelle Simler, Eerdmans Books for Young Readers

Pablo and His Chair | Pablo et la chaise, Delphine Perret, Princeton Architectural Press

Catégorie 12-14 ans :

An Eye for an Eye | Oeil pour œil, Nicolas Bianco-Levrin, Le Poisson Soluble

Captain Rosalie | Capitaine Rosalie, Timothée de Fombelle et Isabelle Arsenault, traduit par Sam Gordon, Candlewick Press

The Missing of Clairdelune (The Mirror Visitor, Book 2) | Les disparus du Clairdelune, Christelle Dabos, traduit par Hildegarde Serle, Europa Editions

Les sélections ont été réalisées par Albertine Books, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger d'Amérique du Nord, les services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis et ceux de l'ambassade de France au Canada.

Il est possible de voter, dans chaque catégorie, à cette adresse.

