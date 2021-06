Éden de Monica Sabolo remporte le Prix de la Plume de Paon des Lycéens 2021

La Plume de Paon œuvre en faveur du développement du livre audio, en organisant chaque année plusieurs manifestations – Grand Prix du Livre Audio, Prix du Public, Plume de Paon des lycéens – et en diffusant des informations sur l’actualité du livre audio et des interviews d’acteurs du livre audio : éditeurs, auteurs, comédiens, médiathèques et libraires… L’association, gérée à titre bénévole, opère grâce à des subventions publiques et aux partenariats initiés avec des entreprises privées.

Le résumé de l'éditeur pour Éden :

« Un esprit de la forêt. Voilà ce qu'elle avait vu. Elle le répéterait, encore et encore, à tous ceux qui l'interrogeaient, au père de Lucy, à la police, aux habitants de la réserve. Quand on lui demandait, avec douceur, puis d'une voix de plus en plus tendue, pressante, s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucy – Lucy, quinze ans, blonde, un mètre soixante-cinq, short en jean, disparue depuis deux jours –, quand on lui demandait si elle n'avait pas vu Lucy, elle répondait en secouant la tête : "Non, non, c'était un esprit, l'esprit de la forêt." »

Dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville. Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s'aventure dans les bois et y découvre des choses, des choses dangereuses... La faute, le châtiment et le lien aux origines sont au cœur de ce roman, qui traite de l'adolescence et de ses métamorphoses.

L'an dernier, c'est Frère d'âme de David Diop, lu par Babacar M'Baye Fall, également chez Audiolib, qui avait remporté ce prix.

