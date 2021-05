Prix des Lecteurs de la ville de Cognac 2021 : quatre ouvrages retenus

Voilà 18 ans maintenant que le Prix des Lecteurs de la ville de Cognac salue le travail d’un auteur ou d’une autrice d’Europe. Ce dernier peut être écrit en français ou traduit. Et cette année, l’Allemagne est mise à l’honneur. Coordonné avec 4 médiathèques départementales (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne), le prix a rassemblé 87 bibliothèques et 1160 lecteurs et lectrices en 2020.

La remise du Prix 2021 se déroulera le 20 novembre prochain, au théâtre L’avant-scène, dans le cadre du festival des Littératures européennes de Cognac.

Pour 2021, ont été retenus :

Tom Saller, La Danse de Martha (Charleston, Traduit de l’allemand par Isabelle Liber)

Paula Fürstenberg, La Famille du tigre ailé (Actes Sud, Traduit de l’allemand par Stéphanie Lux)

Ulla Lenze, Les Trois vies de Josef Klein (JC Lattès, Traduit de l’allemand par Pierre Deshusses)

Norbert Scheuer, Les Abeilles d’hiver (Actes Sud, Traduit de l’allemand par Marie-Claude Auger)

