Premier roman, nouvelle, biographie, poésie : les Goncourt 2021

Les lauréats sont les suivants :

Prix Goncourt du Premier roman

Emilienne Malfatto, Que sur toi se lamente le Tigre, Elyzad

Prix Goncourt de la Nouvelle

Shmuel T. Meyer, Et la guerre est finie..., Metropolis

Trois recueils de nouvelles, trois continents dans ce livre-coffret d’une même itinérance, d’une même errance au travers des ruines d’un monde dévasté par les guerres. L’œil incrédule parfois mais la vision toujours percutante. Et dans une langue poétique, tranchante et lucide. Après les guerres de 40, de l’indépendance d’Israël ou de Corée, les personnages que l’on croise au fil des pages, certains que l’on retrouve de nouvelles en nouvelles, d’autres qui disparaissent dans la brume d’une existence désaffectée, nous font entrevoir combien, après les guerres, il y en a d’autres encore, intérieures et secrètes et bien plus pernicieuses.