Romans, nouveautés : les livres de Laure Manel

Après avoir été diplômée en Lettres, Laure Manel (en réalité, un pseudonyme) est devenue enseignante. Passionnée par l'écriture, elle quitte l’enseignement pour s'y consacrer.

En 2015, elle auto-édite son premier roman, Histoire d'@, puis en 2016, c'est La délicatesse du homard, qui rencontre un véritable succès en restant numéro 1 des ventes de livres sur Amazon pendant presque 2 mois. Ce roman lui permettra de signer un contrat avec la maison d'édition Michel Lafon

L'autrice est souvent saluée pour son écriture délicate et émouvante. Son style se caractérise par une grande sensibilité et une capacité à capturer les émotions et les nuances des relations humaines. Ses romans abordent souvent des thèmes tels que l'amour, la perte, le deuil et la quête d'identité.

Elle accorde une grande importance aux détails et crée des atmosphères poétiques et intimes, donnant vie à des personnages complexes et authentiques. Sensibilité, finesse, ses livres touchent, en explorant les aspects les plus intimes et les plus profonds de la condition humaine.

Crédits photo : Pauline Darley