Meilleures ventes : un vent de nouveauté souffle sur le trio de tête

On ne présente plus Tatsuki Fujimoto, le brillant auteur à succès de Chainsaw Man et de Look Back. Par ses prenants récits aussi originaux qu’émouvants et par son dessin affirmé et vif, le jeune auteur s’est attiré l’attention des lecteurs du monde entier. En attendant la suite de Chainsaw Man, le public peut enfin découvrir ses premiers récits. 17-21 compile les quatre premières histoires courtes qu’il a écrites entre ses 17 et ses 21 ans.