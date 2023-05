Une belle vie pour Virginie Grimaldi, nouvelle icône des meilleures ventes

La Faille (Fleuve Noir) s’est écoulé à 19.627 exemplaires. L’auteur originaire d’Annecy rafle donc la seconde marche du podium avec son nouveau thriller. Mais c’est sans compter sur Virginie Grimaldi : Une belle vie, publié le 3 mai chez Flammarion, a trouvé 23.888 acheteurs. Sans se contenter de cette réussite, elle arrive également 3e avec la sortie poche de Il nous restera ça (Le Livre De Poche, 17619 ex).

Les Belges francophones Kid Toussaint et Aveline Stokart chutent de 2 rangs et arrivent en 5e position avec le tome 3 de Elles, intitulé Plurielles (14.243 ex.). Jean-Christophe Grangé, le père des Rivières Pourpres, est 10e avec la sortie de Rouge Karma chez Albin Michel (9067 ex.).

Jessie Inchauspé, une autre autrice francophone, fait parler d’elle et sur un registre complètement différent : Glucose goddess : la méthode, un programme en 4 étapes afin de lisser sa glycémie, est 8e (9163 ex.).

Le tome 104 de One Piece, premier pendant plusieurs semaines, occupe désormais la 4e position (14.478 ex.). La descente est plus rude pour le tome 35 de My Hero Academia : avec 9140 exemplaires écoulés, il chute en 9e position (-7 places).

Mais certaines nouveautés rafraîchissent le palmarès. Le tome 11 de Les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Nekokurage (trad. Géraldine Oudin, Ki-oon) est 6e (9721 ex.). Le tome 24 de Tokyo revengers (trad. Aurélien Estager, Glénat) est juste derrière : 9314 exemplaires se sont envolés.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)