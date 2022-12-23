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Axelle Demoulin et Nicolas Ancion : traducteurs à quatre mains

Avec plus d'une centaine de romans traduits de l'anglais et de l'espagnol, Axelle Demoulin et Nicolas Ancion forment un des tandems les plus productifs de la traduction en langue française. Bon nombre des titres qu'ils ont traduits en français ont figuré parmi les meilleurs vendeurs en littérature de genre, comme la trilogie À travers ma fenêtre, d'Ariana Godoy chez Hachette, la série Serpent & Dove de Shelby Mahurin publiée par De Saxus ou encore la saga Windy City chez Chatterley. Ils ont aussi traduit la dark fantasy qui fait sensation : Alchemised de SenLinYu, roman couronné par le prix Babelio imaginaire 2026 et, tout récemment, ils ont signé la version française des 5 tomes de la série Mindf*ck de ST Abby, publiée chez BMR. Depuis le lancement du label Verso au Seuil, ils assurent la traduction en français des aventures de Tante Dimity.

Le 23/12/2022

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23/12/2022

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Axelle Demoulin a étudié la traduction littéraire à l'ISTI à Bruxelles ; Nicolas Ancion est romancier et auteur de théâtre. C’est en 2009 que Fleuve Noir fait appel à eux pour traduire Le pouvoir de la Force, un roman dans l’univers étendu de la franchise Star Wars.

Près de quinze ans plus tard, leur bibliographie commune compte désormais plus de 110 romans, dans des genres aussi variés que le polar, la comédie, la romance ou la fantasy. Ils ont notamment contribué à rendre accessibles aux lecteurs français les romans de Hafsah Faizal, Sarah Ferguson, Claudia Gray, Natasha Preston et Janet Evanovich.

En 2023, ils ont publié chez HarperCollins la version française de Heat 2 de Michael Mann et le nouvelle intégrale Never Never de Colleen Hoover et en 2024, Avant décembre de Joana Marcùs chez Hachette et la série Tante Dimity publiée par le label Verso des éditions du Seuil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits

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Romance sexy

In Her Own League

Elle dirige l'équipe. Il gère le terrain. Aucun des deux ne joue franc jeu. Reese Remington est la première femme à la tête d'une équipe de la ligue majeure de baseball. Elle s'est préparée toute sa vie à endosser ce rôle. Mais dans ce milieu dominé par les hommes, elle doit redoubler d'efforts pour prouver qu'elle mérite sa place. Pour cela, elle ne peut se permettre aucune distraction. Ancien joueur de baseball professionnel, Emmett Montgomery est désormais le manager de l'équipe de Reese. Lui, qui voit ses joueurs comme une famille et le terrain comme son foyer, accueille très mal l'arrivée de cette nouvelle dirigeante autoritaire. Forcé de travailler avec elle, Emmett découvre en Reese une femme sensible, forte et déterminée à gagner le respect de tous. Lorsque leurs échanges piquants laissent place à une alchimie brûlante, les lignes professionnelles se brouillent dangereusement. Mais Reese sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, et que cette relation pourrait lui coûter sa carrière. Entre ambition et désir, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur.

10/2026

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Romans policiers

Tante Dimity et la course à l'héritage

LE TOME 7 DE LA SERIE D'ENQUETES PLUS COSY QUE MYSTERY, BEST-SELLER DEPUIS 30 ANS AUX ETATS-UNIS ! Lorsque son mari, Bill, est convié à la lecture du testament du comte d'Elstyn dans son somptueux domaine de campagne anglais, Lori Shepherd saisit l'occasion de l'accompagner. Mais la réunion de famille tourne vite au règlement de comptes. Le comte a en effet convoqué l'ensemble du clan Elstyn pour dévoiler ses dernières volontés, au risque de mettre le feu aux poudres... Comme si cela ne suffisait pas, l'apparition de messages menaçants et une série d'incidents troublants viennent bientôt semer le chaos. Quelqu'un nourrit une profonde rancoeur envers les Elstyn et est prêt à tout pour assouvir sa vengeance. Avec l'aide de Tante Dimity, qui continue de lui prodiguer ses conseils depuis l'au-delà, Lori devra démasquer le coupable avant que le domaine - et ses occupants - ne partent en fumée. "Nancy Atherton a créé un monde dans lequel nous aimerions tous pouvoir vivre". Publishers Weekly

10/2026

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Suspense romantique

Tout peindre en rouge

Il est des révélations dont on ne se remet jamais. Des fautes impossibles à pardonner. Dévorée par le désespoir, Lana est au bord du précipice. Elle s'apprête à porter le coup final à ceux qui lui ont tout pris : son ultime offensive, la conclusion d'une décennie d'injustices et de représailles entrelacées. Mais lorsqu'une ville entière menace de s'embraser et que la vengeance exige un ultime sacrifice, Logan affronte un choix impossible : son devoir, ou ses sentiments. La loi, ou l'amour. Sa vie, ou Lana. Comment rester fidèle à la justice quand elle a manqué à la femme qu'il ne peut accepter de perdre ?

10/2026

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Suspense romantique

L'ange écarlate

Chaque nom rayé rapproche Lana de son but. Mais chaque meurtre est un pas de plus vers sa propre chute. Le FBI s'oriente peu à peu vers Delaney Grove et les secrets qui y sont enfouis. Hantée par les souvenirs de plus en plus vifs de son passé, Lana sombre toujours plus dans l'obscurité. Elle doit affronter ceux qui ont détruit sa vie, mais aussi la part d'elle-même qui aspirait à un avenir jusqu'ici impossible : un avenir aux yeux bleus et au coeur immense. Et si plus terrifiant encore que les monstres du passé, était l'idée de perdre Logan, le seul capable de sauver son âme ?

10/2026

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Suspense romantique

Tous les mensonges

Dix ans de mensonges. Dix ans de secrets. Mais la vérité finit toujours par éclater... Alors que le Tueur écarlate met Delaney Grove à feu et à sang, Logan découvre l'ampleur de la corruption qui gangrène la ville : des innocents sacrifiés, des victimes réduites au silence, et des responsables qui n'ont jamais payé pour leurs crimes. Le cycle de la vengeance de Lana approche de sa cible principale : le point le plus sombre, et l'épreuve la plus fatale. Est-elle prête à tout perdre, y compris elle-même, pour obtenir justice ? Car en parallèle, Logan se rapproche inexorablement de la vérité, et tout ce qu'ils avaient construit risque de s'effondrer...

10/2026

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Suspense romantique

Le risque

Dix ans plus tôt, ils lui ont tout pris. Aujourd'hui, elle raye un à un leurs noms de sa liste. Lana traque, torture et tue les hommes qui ont détruit sa vie. Dans les méandres de sa vengeance, elle n'avait plus rien à perdre... jusqu'à ce que Logan croise son chemin. Elle ne croyait plus en l'amour. Lui, ne croyait qu'en la justice. Agent du FBI à la moralité infaillible, sauver des innocents est sa raison de vivre. Comment imaginer que celle qui partage son lit est le tueur en série qui occupe son esprit jour et nuit ? Chaque baiser les rapproche. Chaque secret les condamne. Quand mensonges et vérités mortelles se mêlent, le risque ne peut que grandir...

10/2026

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Suspense romantique

Double jeu

Lana cache son vrai visage, mais les incohérences de son histoire commencent à faire surface. Alors que la liste des meurtres s'allonge, les questions se multiplient. Le FBI se met à fouiller le passé. La confiance se fissure entre Lana et Logan, le poids des secrets menace de tout faire s'écrouler. Sans le savoir, Logan flirte dangereusement avec la vérité. Mais quand un nouveau prédateur fait de leurs deux vies son terrain de jeu, c'est la protection de Lana qui devient une obsession. Une obsession étouffante. Placée sous surveillance, la jeune femme lutte pour garder le contrôle de sa vie. Comment accomplir une vengeance sans mettre en péril toute relation naissante ?

10/2026

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Thrillers

Son employée

Après qu'un incendie a ravagé sa maison, Gina trouve refuge chez Annie, une ancienne amie partie à l'étranger. Mais, dans cette somptueuse demeure, elle a la désagréable impression d'être observée... Son malaise s'accroît lorsqu'elle rencontre Mary, l'employée de maison d'Annie, une jeune femme au comportement étrange. Lorsque cette dernière se retrouve à la rue, Gina accepte de l'héberger. Entre mystères, tensions invisibles et secrets enfouis, ce livre est un must-have pour les amoureux de lecture en quête d'un page-turner. Wendy Maèbe, EnVols. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion.

09/2026

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Romans, témoignages & Co

Cercle de menteurs

Sept élèves de terminale gagnent un " séjour de rêve dans le désert " à la tombola de leur lycée. Arrivés à destination, ils ne trouvent qu'un motel délabré et abandonné, ainsi qu'un message qui les terrifie : "Je sais ce que vous avez fait il y a un an". Chacun cache un secret concernant le tragique incendie qui a ravagé leur lycée. Et tous savent désormais que quelqu'un cherche à se venger. Pris au piège dans le motel, ils sont contraints de jouer à un jeu macabre. Toutes les heures, ils doivent choisir le plus coupable d'entre eux : l'exclu devra franchir le cercle tracé autour du bâtiment et sera abattu. S'ils refusent, ils mourront tous. Qui mérite de vivre et qui mérite de mourir ? Au bout du décompte, seul l'un d'entre eux pourra sortir vivant...

05/2026

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Romans policiers

Tante Dimity Détective

Lori et toute la famille ont bien fait de prendre des vacances aux Etats-Unis, car leur retour est des plus mouvementés. On peut même dire que c'est un choc : Prunella "Face de prune" Hooper a été assassinée ! Le premier meurtre commis dans le village de Finch depuis plus d'un siècle... Lori doit résoudre ce crime odieux. Mais presque tous les habitants avaient une bonne raison de vouloir la mort de Mme Hooper et évidemment tout le monde a un alibi. Avec l'aide de Tante Dimity et de Nicholas, un énigmatique (et charmant !) professeur d'autodéfense, Lori va tenter de démêler cette sombre affaire pleine de noeuds et de potins.

05/2026

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Romans policiers

Tante Dimity et le mystère de Noël

Cette année, Lori attend avec impatience l'arrivée de Noël. Les montagnes de cadeaux pour les jumeaux, les branches de houx, les guirlandes et les biscuits en forme d'angelots. Sans oublier le plus important : la neige ! Alors, quand le jardin du cottage se pare de son blanc manteau, Lori est comblée. Mais, car il y a malheureusement un mais, le lendemain, un mystérieux sans-abri est retrouvé à l'article de la mort sous des buissons. Tandis que le village deFinch répète la pièce de la Nativité pour le réveillon, Lori va devoir mettre ses projets de côté et mener l'enquête pour découvrir l'identité de cet homme que Tante Dimity semble connaître...

10/2025

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Romance sexy

Play Along

Maintenant que mes yeux sont ouverts, je ne peux pas les détacher de toi. Kennedy Je suis la seule femme dans le personnel des Windy City Warriors, et après des années à supporter un médecin en chef sexiste, j'espère décrocher le poste de mes rêves avec une nouvelle équipe l'année prochaine. Tout ce que j'ai à faire, c'est de maintenir ma bonne réputation professionnelle pour ma dernière saison à Chicago. Mais une soirée arrosée à Las Vegas menace tout cela, me laissant avec un souvenir flou et une alliance à la main gauche... Me voilà légalement liée à l'homme le plus obstiné que j'aie jamais rencontré. Son plan pour sauver mon emploi : prétendre que toute cette histoire était une fugue planifiée et non une erreur d'ivresse. Isaiah Rhodes est téméraire, impulsif et d'un charme frustrant. C'est aussi mon tout nouveau mari. Ils se sont trompés de dicton : ce qui se passe à Vegas ne reste pas toujours à Vegas... Parfois, il vous suit jusqu'à la maison. Isaiah En tant joueur de l'équipe de baseball professionnelle de Chicago, j'ai eu ma part de plaisir. Mais tout cela s'est terminé le jour où Kennedy Kay est redevenue célibataire. Cela fait des années que je craque pour elle, flirtant en vain, alors imaginez ma surprise quand je me suis réveillé à Sin City avec une bague au doigt et ma rousse préférée dans mon lit. Nous sommes d'accord pour rester mariés le temps de la saison, juste le temps de s'assurer qu'elle ne perde pas son emploi, mais aussi le temps pour moi de lui prouver que je suis un vrai mari. Kennedy est peut-être réticente à se joindre à la partie, mais c'est un match que je refuse de perdre. Alors, allez, ma femme... Il va falloir jouer le jeu...

10/2025

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Fantasy

Alchemised

"La guerre est finie. Que croyez-vous protéger dans votre cerveau ? Holdfast est mort. La Flamme éternelle s'est éteinte. Il ne vous reste plus personne à sauver". Helena Marino était une alchimiste prometteuse. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une prisonnière, captive de la guerre qui a ravagé Paladia et de sa propre mémoire défaillante. Ses amis et alliés de la résistance ont été massacrés, ses pouvoirs neutralisés, et le monde qu'elle connaissait n'est plus qu'un champ de ruines. Dans l'après-guerre, Paladia est tombée sous le contrôle de guildes corrompues et de nécromanciens dépravés, dont les créatures mortes-vivantes ont assuré le triomphe. Helena est désormais entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance. Pourtant, les mois qui ont précédé sa capture se sont effacés de sa mémoire, et cette zone d'ombre intrigue. Est-elle vraiment aussi insignifiante qu'on le prétend, ou détient-elle, sans le savoir, la clé du dernier espoir de la résistance ? Pour découvrir la vérité, elle est confiée au Haut Préfet, l'un des nécromanciens les plus redoutés du nouveau régime. Cloîtrée dans son domaine, Helena doit se battre pour préserver les bribes de son identité et raviver la mémoire de celle qu'elle était. Mais son geôlier, comme le lieu qui l'entoure, dissimule des secrets bien plus sombres encore... que Helena devra percer, quel qu'en soit le prix.

10/2025

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Thrillers

Son employée

A l'adolescence, Annie, Laura, Gina et Sara étaient inséparables, jusqu'à ce qu'un incident tragique fasse exploser le quatuor. Sara disparue, les trois amies se sont éloignées, mais, lorsque la maison de Gina est détruite dans un incendie, Annie n'hésite pas à l'héberger tandis qu'elle est en voyage à l'étranger. Dans cette immense maison, Gina a la désagréable sensation d'être observée. Matt, l'homme dont elle a toujours rêvé, avec lequel elle file le parfait amour, essaye de la rassurer, mais rien n'y fait. Son malaise ne cesse de s'accroître quand elle rencontre Mary, l'employée de maison d'Annie. Le comportement étrange de la jeune femme éveille les soupçons de Gina. Cependant, quand Mary se retrouve à la rue et l'implore de l'héberger, elle est incapable de refuser. Gina comprend peu à peu que les apparences sont trompeuses mais peut-être est-il déjà trop tard...

06/2025

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Romance sexy

Caught Up

JE NE PENSE PLUS QUE PAR ET POUR ELLE. Kai Père célibataire et lanceur des Windy City Warriors, l'équipe professionnelle de baseball de Chicago, je suis à bout de souffle. Cependant, il est hors de question qu'on m'aide à élever mon fils. Pourtant, des nounous il y en a eu, mais chaque fois je ne les supporte que quelques semaines. Aujourd'hui, mon entraîneur me contraint à engager la seule personne que je ne peux pas renvoyer : sa fille. Miller Montgomery est la dernière femme dont je devrais tomber amoureux. Trop sauvage et trop vagabonde ; Chicago n'est qu'une étape pour elle. Je pensais compter les jours jusqu'à ce qu'elle parte, mais l'été me paraît finalement trop court. Miller En tant que cheffe pâtissière ayant remporté un prix prestigieux, je suis prête à tout pour prouver que j'en suis digne. Cela s'accompagne d'une nouvelle pression et, cette fois, je ne peux plus me contenter de simples desserts bien réalisés pour sauver ma carrière, il me faut plus d'originalité. Je me donne deux mois pour m'améliorer, mais au lieu de cela, j'ai laissé mon père me convaincre de garder l'enfant de son joueur vedette. Kai Rhodes a oublié comment s'amuser, et j'ai bien l'intention de lui rafraîchir la mémoire. Mais quand lui et son fils commencent à s'attacher, je dois nous rappeler que mon séjour à Chicago se termine avec l'été. Je me suis toujours échappée, et la dernière chose que je veux, c'est m'attacher à eux. LE PHENOMENE TIKTOK ENFIN TRADUIT EN FRANCAIS Mile High & The Right Move DEJA CHEZ VOTRE LIBRAIRE Play Along A PARAITRE FIN 2025

05/2025

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Romans policiers

Le Duc de Penford Hall

Quittée par son amant, Emma Porter décide de revenir à sa première passion : le jardinage. Rien de tel qu'une tournée des plus beaux jardins d'Angleterre en été ! Au manoir de Penford Hall, Emma rencontre un duc fantasque qui lui demande de redonner au jardin de la chapelle sa splendeur d'antan. Mais lorsque la cousine de ce dernier est retrouvée inanimée dans la propriété, l'affaire semble liée à la mort mystérieuse, cinq ans plus tôt, d'une star du rock au même endroit. Le duc serait-il un assassin ? Emma décide de mener son enquête avec Derek, un charmant artisan. Heureusement, Tante Dimity n'est jamais loin...

05/2025

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Romans, témoignages & Co

Ce que t'avais promis

Leur amour était écrit dans les étoiles. Mais la mort a défié le destin. Il était une fois, une adolescente qui alla consulter une voyante. Et apprit qu'elle aurait une fille, que sa meilleure amie aurait un fils, et qu'ils deviendraient des âmes soeurs. Les années passent, Lia et Beck sont amis à leur tour, et puis plus qu'amis, ils se promettent amour et éternité. Mais la vie n'est pas un conte de fées, et parfois elle s'acharne à faire mentir les plus belles promesses.

04/2025

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Thrillers

L'imitateur

Bientôt l'imitation ne lui suffit plus... Des restes humains sont retrouvés dans le coffre d'une voiture. Et ce n'est que le début. Des meurtres de plus en plus atroces sont perpétrés partout en Angleterre. Tous différents dans leur mode opératoire, tous horrifiques et choquants au dernier degré. Un cadavre découvert après l'autre, impossible pour la police d'ignorer les similitudes entre ces crimes et ceux commis par Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Edmund Kemper... les plus célèbres tueurs en série de l'histoire. Soupçonnée d'avoir tué son mari en provoquant l'incendie qui a embrasé leur maison, Jessica Ambrose, elle, est en fuite. Grâce à l'aide de Nate Griffin, policier en disgrâce, elle comprend l'impensable : sa vie est inextricablement liée à la trajectoire du meurtrier démoniaque que la presse surnomme "L'Imitateur" ... ... Mais l'imitation ne lui suffit plus. L'élève a bien l'intention de dépasser les maîtres, et le voilà prêt à exécuter son propre chef-d'oeuvre, plus terrifiant que tout ce qui l'aura précédé. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion A propos de l'autrice Avec ce premier roman glaçant, Sam Holland fait une entrée fracassante sur la scène du thriller international. L'Imitateur amorce une série qui horrifie et captive les lecteurs et les critiques d'une dizaine de pays, dont les Pays-Bas, où Sam Holland est la première autrice à avoir remporté le Prix du meilleur thriller deux années consécutives. "INCONCEVABLE, INRACONTABLE, UNIQUE !!! Ce roman incroyable, passé presque inaperçu est l'un des plus forts que nous ayons lu dans notre carrière de librairie. Des héros qui vous rongent de l'intérieur par une solitude abyssale ; des crimes qui vous mettent à deux lames de l'infarctus. Pendant des centaines de pages vous essayez de comprendre l'intangible. Et puis il y a cette fin qui vous bouscule, vous révolte jusqu'à l'écoeurement !!! Bienvenue dans le monde des serial killers, accrochez vos ceintures !! " Gérard Collard

02/2025

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Romance sexy

The Right Move

Ryan Je suis le nouveau capitaine des Devils, l'équipe NBA de Chicago, et la dernière chose dont j'avais besoin cette année était qu'Indy Ivers, la meilleure amie de ma soeur, emménage dans mon appartement. Elle est désordonnée, émotive et bien trop tentante. Mais lorsque le directeur général de l'équipe désapprouve ma promotion au poste de capitaine, me qualifiant de loup solitaire sans équilibre entre vie professionnelle et vie privée, je ne vois pas d'autres moyens, pour le convaincre, que de feindre de sortir avec ma colocataire. Seul problème, faire semblant me vient bien trop naturellement. Avoir Indy sous mon toit et dans mon lit est compliqué, surtout quand elle veut tous les aspects romantiques que je ne pourrais jamais lui donner. Indy Je n'aurais jamais imaginé vivre avec le frère de ma meilleure amie, la superstar de la NBA Ryan Shay. Encore plus incroyable ? Il a besoin que je joue le rôle de la petite amie aimante qui l'a soudainement transformé en un homme amical et accessible. Parce que, eh bien... il n'est ni l'un ni l'autre. Mais avec les lignes qui se brouillent, distinguer le vrai du faux est difficile avec lui. Et tomber amoureuse de mon colocataire n'a jamais fait partie du marché, surtout quand Ryan me rappelle sans cesse qu'il ne croit pas en l'amour. Je suis une romantique et je ne peux m'empêcher d'espérer qu'il changera. Partager un toit avec le frère de ma meilleure amie n'était finalement peut-être pas la meilleure décision. LE PHENOMENE TIKTOK ENFIN TRADUIT EN FRANCAIS Caught Up A PARAITRE EN MAI 2025

01/2025

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Fantasy

Nettle & Bone

Ce n'est pas le genre de conte de fées ou la princesse épouse un prince. C'est celui ou elle le tue.

11/2024

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Mondes fantastiques

La trilogie Serpent & Dove

Liés par l'amour, l'honneur ou le feu. Il y a deux ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit maintenant de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les évènements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reid, un Chasseur assermenté par l'Eglise, vit sa vie selon un seul principe : ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue : le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'Eglise est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le coeur et la raison. Traduit de l'anglais par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion

10/2024

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Romans policiers

Le secret de Tante Dimity

Grâce à Tante Dimity, la vie de Lori Shepherd a pris des allures de conte de fées. Enfin, en apparence : les projets de Lori de passer une seconde lune de miel dans les Cotswolds viennent de tomber à l'eau et elle se retrouve à voyager avec son beau-père plutôt qu'avec son mari ! Alors, quand le vieil homme disparaît en laissant derrière lui une note bien mystérieuse, c'est à Lori de se lancer à sa recherche. Or, même guidé par le fantôme de Tante Dimity, un périple en voiture à travers toute l'Angleterre est loin d'être une mince affaire. Encore moins lorsque Lori exhume un sombre secret de famille... "Nancy Atherton a créé un monde dans lequel nous aimerions tous pouvoir vivre". Publishers Weekly

10/2024

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Roman d'amour, roman sentiment

The seven year slip

L'amour est toujours une affaire de timing... Clementine a tout pour être heureuse : un travail dans l'édition qui lui plaît beaucoup, dans lequel elle excelle, des amies précieuses et un appartement dans les beaux quartiers de New York. Pourtant, elle ressent un malaise persistant. Peut-être parce que son superbe logement est celui dont elle a hérité de sa tante, décédée récemment, la plongeant dans un deuil douloureux. Et si justement, cet appartement avait la capacité de changer son existence ? Sa tante lui a toujours dit qu'il était magique et pouvait la transporter sept ans en arrière à condition de rester entre ses murs. Et si elle y trouvait, un beau jour, Iwan, un jeune homme séduisant qui la fascine sur-le-champ avec ses rêves de cuisinier et son charme ? Et s'il illuminait son quotidien, la faisant rire et lui ouvrant de nouvelles perspectives ? #rightpersonwrongtime #voyagedansletemps - Niveau d'intensité = 1/4 - Présence de trigger warnings A propos de l'autrice : Ashley Poston est une autrice américaine. Elle a commencé à écrire des fanfictions avant de se consacrer à de jolies comédies romantiques, pleines de magie, d'humour et de douceur.

10/2024

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Fantasy

Ces gloires entrelacées

Ce royaume tissé - Livre 3 Une destinée à accomplir. Un peuple à guider. Un terrible prix à payer. Alizeh, l'héritière perdue des Djinns, a enfin retrouvé son peuple et peut-être même sa couronne. Cyrus, l'impitoyable souverain de Tulan, lui offre son royaume sous deux conditions : qu'elle l'épouse puis qu'elle le tue. Le sacrifier devrait être facile et accepter son offre pourrait être le seul moyen pour la jeune femme d'accomplir son destin et de sauver son peuple. Mais plus Alizeh apprend à le connaître, plus elle se demande si les terribles histoires à son sujet sont vraies. Alors que les Djinns du monde entier se rendent à Tulan pour voir leur reine, les tensions entre les royaumes s'accentuent et Alizeh devra choisir entre sauver les siens ou sauver son coeur. Traduit de l'anglais par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion A propos de la série : "Dans ce roman déchirant, Tahereh Mafi allie un univers foisonnant à une écriture riche, précise et visuelle, qui infuse son arrière-plan mythologique autour duquel se déploient un scénario plein d'émotions, une romance torturée et des intrigues politiques." Publishers Weekly "Tahereh Mafi poursuit sa stupéfiante et envoûtante épopée pleine de secrets, de tourments et de désir brûlant. Captivant." Kirkus Reviews EDITION COLLECTOR 25,90 € TTC . FRANCE ISBN 9713-2-37876-571-2 IIIIIIII 9 782378 765712 DE SAXl1S

09/2024

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Romans, témoignages & Co

Everything we never said

Ce que vous ignorez ne peut vous blesser... . Des mois se sont écoulés depuis l'accident qui a tué Hayley, la meilleure amie d'Ella, et l'adolescente est rongée par la culpabilité. De retour au lycée, Ella est plus que jamais confrontée aux souvenirs de sa meilleure amie - y compris à Sawyer, le petit ami d'Hayley. Le chagrin les rapproche, jusqu'à ce qu'Ella réalise quelque chose qu'elle pensait impossible... . Elle a des sentiments pour celui que sa défunte meilleure amie aimait. Confuse et désespérée, Ella plonge dans le journal intime d'Hayley, espérant y trouver quelque chose qui l'aidera à s'apaiser. Au lieu de ça, elle découvre que Sawyer a ses propres secrets et que sa relation avec Hayley n'était pas aussi parfaite qu'elle le paraissait. Ella sait qu'elle devrait tout faire pour l'éviter, mais elle se retrouve inextricablement attirée par le jeune homme - et effrayée par tout ce qu'elle n'a jamais su sur lui. Que cache-t-il ? Son comportement étrange est-il dû à son chagrin ? Ou peut-être s'agit-il d'autre chose... d'un secret tordu qu'Hayley espérait ne jamais voir déterré ?

06/2024

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Romance sexy

Mile High

"Tu veux être choisie ? Moi aussi. Alors, choisis-moi". Evan Zanders est la star du hockey des Chicago Raptors. Talentueux et provocateur, il attire autant les pénalités que les regards et cultive son image de bad boy que tout le monde adore détester. Habitué à obtenir tout ce qu'il veut, il n'avait pas prévu que la nouvelle hôtesse de l'air des Raptors lui tienne tête. Stevie Shay pensait être capable de gérer les passagers les plus difficiles. Pourtant, elle se retrouve déstabilisée face au joueur le plus insupportable, égocentrique et exaspérant qu'elle ait jamais rencontré. Et puis, pour elle, il est inconcevable de succomber à nouveau au charme d'un athlète. Alors que chaque voyage les rapproche un peu plus, et que leurs réparties acerbes peinent à cacher leur attirance brûlante, des sentiments inattendus pourraient mettre leurs carrières respectives en danger.

06/2024

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Romans policiers

La mort de Tante Dimity

LE PREMIER TOME DE LA SERIE D'ENQUETES PLUS COSY QUE MYSTERY , BEST-SELLER DEPUIS 30 ANS AUX ETATS-UNIS ! L'enfance de Lori Shepherd a été bercée par les histoires de Tante Dimity que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort : compiler toutes ses histoires pour publication, en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Lori doit voyager en Angleterre, jusqu'à un petit cottage des Costwold. Mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tante Dimity semble veiller sur elle... "Nancy Atherton a créé un monde dans lequel nous aimerions tous pouvoir vivre". Publishers Weekly

06/2024

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Mondes fantastiques

Un thé avant la tempête

Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Arthie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spindrift, le prestigieux salon de thé de White Roaring. A la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Ettenia, Arthie n'a plus qu'un mot en tête : vengeance. Gais elle n'y arrivera pas seule. A la tête d'un groupe de marginaux, criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime. L'objectif : pénétrer dans l'Athereum, la haute société des vampires, et y récupérer un document compromettant. Entre alliances, trahisons et rebondissements, la vérité derrière ce braquage se révèle peu à peu. Arthie se retrouve bientôt au milieu d'une conspiration menaçant son existence - et le monde tel qu'elle le connaît.

06/2024

ActuaLitté

Romans, témoignages & Co

Invisible

Qui n'a jamais souhaité être invisible ? Ou au contraire, qui n'a jamais souhaité cesser d'être invisible ? Le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à bien contrôler ce pouvoir : quand je voulais être invisible, les gens ne voyaient plus que moi, et quand je voulais que tout le monde me remarque, mon corps commençait à disparaître. Emouvant, poignant, différent... Invisible raconte, à travers les yeux d'un enfant, une histoire touchante sur ce que signifie grandir, mûrir et surmonter le traumatisme du harcèlement à l'adolescence.

04/2024

ActuaLitté

Mondes fantastiques

Le royaume des Inferni

Deux malédictions. Une prophétie. Et un amour plus puissant que le destin... Emilia est stupéfaite d'apprendre que Vittoria, sa soeur jumelle adorée, est vivante. Toutefois, leurs retrouvailles devront attendre. La future reine de l'enfer n'aspire qu'à se lier au Prince de la Colère. Elle ne désire plus seulement son corps mais également son coeur et son âme, choses que le séduisant et énigmatique démon ne peut lui accorder. Lorsqu'un meurtre se produit au sein de la Maison Cupidité, toutes les preuves semblent désigner Vittoria. Cette dernière devient alors l'ennemie de tous les cercles de l'enfer, renforçant les tensions entre les êtres surnaturels. Pour innocenter sa soeur, Emilia décide d'enquêter sur ce mystère, mais cela pourrait bien la plonger dans les affres d'un passé qu'elle a oublié. Emportée dans un cycle de duperies sans fin, Emilia devra redoubler d'efforts pour empêcher une guerre entre les Damnés et les sorcières. Et, malgré le soutien inconditionnel de Colère, elle pourrait bien y perdre son coeur... A propos de la série : "Une aventure au rythme effréné, ancrée dans un monde luxuriant et sombre. ' Chloe Gong, autrice de la série Ces plaisirs violents "Une écriture lyrique et une atmosphère immersive, le tout accompagnant un univers bien construit. ' Publishers Weekly "Gastronomie, famille, magie et romance se mêlent dans cette histoire passionnante, la transformant en un conte palpitant. ' Booklist

03/2024

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Roman d'amour, roman sentiment

Avant décembre

Pour Jenna, une nouvelle vie est sur le point de commencer. L'université lui ouvre les portes de mille découvertes et autant de premières fois. Un défi enthousiasmant, même si cela implique de partir loin de son entourage et surtout de Monty, son petit ami très exclusif et avec lequel l'avenir semble tout tracé. Alors que Monty souhaite une relation libre durant leur éloignement, Jenna voit ces quelques mois comme une parenthèse dans leur relation si intense, avant de mieux se retrouver. Pourtant les libertés de la vie étudiante, l'intégration dans un nouveau groupe d'amis, et surtout la rencontre avec Jack Ross, aussi passionné de cinéma que cabossé de coeur, vont venir chambouler les certitudes de Jenna. Et l'aider à prendre conscience de sa relation toxique avec Monty.

01/2024

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Girls

A travers ma fenêtre Tome 1

Raquel est depuis toujours amoureuse d'Ares, son séduisant et mystérieux voisin. Elle l'observe en cachette à travers sa fenêtre et se désole qu'ils n'aient jamais échangé le moindre mot. Ce que Raquel ne sait pas, c'est que cette situation est sur le point de changer. Ares se met à la croiser dans les endroits les plus improbables et découvre peu à peu que Raquel n'est pas la jeune fille innocente qu'il imaginait. Désormais, l'objectif de Raquel est clair : il faut qu'Ares tombe amoureux d'elle. Mais elle n'est pas prête pour autant à renoncer à ce qu'elle est.

11/2023

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Mondes fantastiques

Le royaume des maudits

Une soeur. Deux princes démons. Une duperie infinie avec une pincée de vengeance. Bienvenue en enfer. Déterminée à découvrir ce qui est arrivé à sa jumelle, Emilia se rend en enfer avec l'aide de l'énigmatique Colère. Elle y découvre un monde empli de vices où il faut combattre ses propres émotions pour survivre. Afin d'obtenir des réponses, la jeune femme est prête à tout, y compris épouser le Prince de l'Orgueil pour devenir la reine des Damnés. Toutefois, dans le monde souterrain, il y a une règle qu'Emilia ne doit jamais oublier : elle ne peut faire confiance à personne. Pas même à son seul repère, Colère, qui semble lui cacher de lourds secrets... La sorcière se retrouve alors plus seule que jamais. Quand elle apprend que des objets magiques détiennent peut-être la vérité sur son passé, elle se lance à leur recherche. Et rien, pas même les sept princes de l'enfer, ne pourra l'arrêter. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion A propos de la série : "Une aventure au rythme effréné, ancrée dans un monde luxuriant et sombre. ' Chloe Gong, autrice de Ces plaisirs violents . "Les personnages sont richement dépeints, la construction de l'univers est brillante, fondée sur des évènements historiques et imprégnée de magie, et l'intrigue captivante est une force à elle seule. Gastronomie, famille, magie et romance se mêlent dans cette histoire passionnante, la transformant en un extraordinaire conte palpitant. ' Booklist

10/2023

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Roman d'amour, roman sentiment

Never Never Intégrale

Et s'il suffisait d'une personne pour tout changer ? Charlie a tout oublié. Son passé, son histoire, sa famille... En un instant, sa vie est devenue un miroir brisé dans lequel elle est incapable de reconnaître son propre reflet. Et si la situation est déstabilisante, elle devient d'autant plus étrange lorsque Charlie découvre qu'il est arrivé la même chose à Silas. Ce garçon au regard envoûtant avec qui elle semble partager un lien invisible. A ses yeux, Silas est un inconnu. Un jeune homme perdu, qui pense malgré tout avoir vécu quelque chose de fort, de profond, d'authentique avec elle. Si Charlie veut se remémorer la manière dont elle est tombée amoureuse de Silas, leur complicité, leur premier baiser, elle doit s'allier avec lui. Peu importe que la vérité qu'ils s'apprêtent à dévoiler remette toute leur existence en question... A propos de l'autrice Reconnue et traduite dans le monde entier, Colleen Hoover est sans conteste l'une des plus grandes autrices de romance. En 2016, elle décide de coécrire Never Never avec sa grande amie Tarryn Fisher.

10/2023

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Romans, témoignages & Co

Je ne suis pas la fille mexicaine dont vous rêviez

" Pourquoi est-ce que tout est si difficile ? Pourquoi est-ce que tout fait si mal ? " Julia a toujours été le mouton noir de sa famille : elle veut déménager, partir faire des études loin de chez elle, devenir écrivaine, être indépendante, tout simplement vivre sa vie. Autant d'expériences que ses parents mexicains n'envisagent absolument pas pour leurs enfants qu'ils souhaitent garder auprès d'eux. Lorsque sa soeur Olga meurt dans un accident, sa mère sombre dans la détresse et lui reproche de ne pas être la fille parfaite qu'était son aînée. ? Julia doit alors supporter une vie bridée dans laquelle chacun de ses faits et gestes est surveillé et critiqué. Elle est brisée, mais personne ne semble s'en apercevoir. La chambre d'Olga est le seul refuge de Julia, jusqu'au jour où elle découvre que la soeur qu'elle croyait exempt de tout péché n'était peut-être pas si parfaite...

09/2023

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Fantasy

Ce royaume tissé

Des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps, destinée à sauver son peuple. Aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizeh est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre. Jusqu'au jour où elle commet une erreur... Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vue repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme, qu'il ne peut chasser de son esprit, allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Traduit de l'anglais par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion "Dans un récit aussi raffiné que l'un des vêtements d'Alizeh, Tahereh Mafi tisse un envoûtement où s'entrelacent destinée et danger, amour interdit et intrigues de cour, magie et révolution. ' Cassandra Clare, autrice de la série The Mortal Instruments. "Ce royaume tissé est une merveilleuse fantasy, enrichie d'une prose intelligente, de rebondissements délicieux et d'un monde à couper le souffle. Préparez-vous à être détruit : ce livre vous arrachera le coeur avant de le faire battre à nouveau et, à la fin, il vous laissera sans voix. ' Stephanie Garber, autrice des séries Caraval et Il était une fois un coeur brisé.

09/2023

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Romans graphiques

Joana dans tous ses états

Joana vient de décrocher une place d'apprentie à WitchCo. , l'institut magique londonien qu'elle a toujours rêvé d'intégrer. Mais la réalité n'est pas aussi idyllique que Joana l'imaginait : sa formation est exigeante et elle se sent parfois en décalage. Même quand elle finit par s'intégrer et faire des rencontres, la fatigue, la tristesse et les doutes ne la quittent pas. D'où lui vient cette angoisse qu'elle ne saurait expliquer ? Aidée par ses proches, Joana va devoir apprendre à dominer ses " dragons intérieurs " . Entre potions magiques et émotions ensorcelantes !

08/2023

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Mondes fantastiques

Libérons les étoiles

Il saignait les ténèbres. Elle irradiait le pouvoir. Le final exceptionnel de la duologie Les Sables d'Arawiya ! La bataille sur Sharr est terminée, l'Arz est tombée. Zafira, Nasir et Kifah se rendent à Donjon du sultan, déterminés à achever le plan qu'Altaïr a mis en oeuvre : ramener les coeurs des Soeurs d'Autrefois aux minarets de chaque califat afin de rendre la magie à tout Arawiya. Mais ils manquent de ressources et d'alliés. Pendant ce temps, le retour du Lion de la Nuit sème la peur dans tout le royaume. Alors que la zumra tente de renverser la menace la plus sombre d'Arawiya, Nasir se bat pour maîtriser la magie contenue dans son sang. Zafira, quant à elle, lutte contre le pouvoir qui s'enracine en elle à cause de son lien avec le Jawarat qui la pousse au bord d'un chaos qu'elle n'ose pas déchaîner. Malgré tout, tous deux développent un amour qu'ils tentent de taire par peur de le perdre. Le temps presse et si l'ordre doit être rétabli, des sacrifices difficiles devront être faits... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion "Cette duologie des Sables d'Arawiya ravira les lecteurs avec ses rebondissements, son humour, sa romance tourmentée et ses multiples trahisons et révélations. C'est une conclusion parfaite. ' - Kirkus Reviews "Hafsah Faizal entraîne ses lecteurs dans un monde fantastique avec des personnages impressionnants de réalisme. Les moments d'humour et d'action à couper le souffle contrebalancent les profondeurs sombres et tragiques du livre, créant une histoire mémorable à l'apogée de la fantasy. ' - Booklist

06/2023

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Mondes fantastiques

Les créatures de bronze

La conclusion épique de la trilogie des Loups Dorés. Après la trahison apparente de Séverin et sa disparition, l'équipe est divisée. Avec seulement une poignée d'indices, Enrique, Laila, Hypnos et Zofia doivent se frayer un chemin à travers les canaux hantés de Venise afin de le retrouver. Pendant ce temps, Séverin doit endurer la démence du patriarche de la Maison déchue pour localiser le temple où la lyre divine peut être jouée et où elle pourra réaliser tous ses souhaits. A dix jours de l'échéance fatale de Laila, l'équipe devra faire face à de multiples mascarades jusqu'à atteindre la divinité elle-même... mais celle-ci pourrait bien leur coûter tout ce qu'ils ont de plus cher. En l'amour, ils trouvaient leur souffle. En leur destin, ils croyaient. La divinité signera-t-elle leur perte ? Traduit de l'anglais par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion

06/2023

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Romance historique

La lady aux secrets

Angleterre, 1872 Aux yeux de tous, lady Mary est une jeune femme discrète, timide et effacée, qui préfère la compagnie des livres à celle des gens. Mais derrière cette façade sans artifices se cache un esprit affûté, un sens du détail et de l'observation sans pareil, qui font de l'aristocrate la détective la plus efficace de toute l'Angleterre. Et c'est vers elle que se tournent ses pairs lorsqu'un vol ou une effraction met leur réputation en danger. Mieux que la police, lady Mary saura faire preuve d'autant de diligence que de discrétion. Du moins, tant qu'elle réussit à se concentrer... Or, le colonel Walter Trefusis, rencontré aux portes de l'Ecosse, est la plus envoûtante des distractions. Cet ex-soldat distingué et séduisant cache bien des secrets lui aussi, et pourrait se révéler être la plus fascinante des énigmes...

06/2023

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Mondes fantastiques

Gods & Monsters

Un amour qui brûlera pour l'éternité. Deux amants maudits réunis par le destin ou la providence. Lou a passé toute sa vie à fuir. Aujourd'hui, après un coup dur de Morgane, le temps est venu de réclamer ce qui lui revient de droit. Par la vie ou la mort. Mais ce n'est plus la Lou que ses amis pensaient connaître. Ce n'est plus la Lou qui a capturé le coeur d'un Chasseur. Une obscurité s'est installée en elle, et cette fois, il faudra plus que de l'amour pour lui rendre sa lumière. Par les dieux ou peut-être les monstres. Alors que Lou se bat contre ses démons, les sorcières, les Chasseurs et même les esprits de la terre se rassemblent pour un combat final. Reid est confronté à un choix terrible : un sacrifice dévastateur ou la mort de tous ceux qui lui sont chers. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion

04/2023

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Mondes fantastiques

Cendrillon est morte

Deux cents ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince, mais le conte de fées est terminé. Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel, où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté de leurs parures. Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent... Sophia, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant des prétendants. Lors du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes. Mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de ce qu'elles avaient imaginé...

03/2023

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Thrillers

Heat 2

Michael Mann, l'un des plus grands cinÃ©astes contemporains, s'apprÃªte Ã  faire une entrÃ©e fracassante dans le monde du polar avec un premier roman explosif qui raconte l'avant et l'aprÃ¨s de son film iconique Heat. Chris Shiherlis, blessÃ© et fiÃ©vreux, tente dÃ©sespÃ©rÃ©ment d'Ã©chapper au dÃ©tective Vincent Hanna. Quelques heures plus tÃ´t, Hanna a tuÃ© son complice Neil McCauley lors d'une fusillade sur la piste de l'aÃ©roport. Il est maintenant dÃ©terminÃ© Ã  Ã©liminer Chris, le dernier survivant du gang. Des rues de Los Angeles aux quartiers de la mafia taÃ¯wanaise du Paraguay, en passant par la frontiÃ¨re du Mexique, Heat 2 nous propulse jusqu'aux Ã©vÃ©nements du film et au-delÃ . Dans une guerre sans merci. Jusqu'Ã  la mort.

03/2023

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Mondes fantastiques

Le royaume des damnés Tome 1 . Edition collector

Deux soeurs. Un meurtre brutal. Une romance enivrante. Une quête de vengeance qui va déchaîner les Enfers... Emilia et sa soeur jumelle Vittoria sont des streghe , des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa soeur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargé par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des Damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion "Une aventure au rythme effréné, ancrée dans un monde luxuriant et sombre. Le Royaume des Damnés imagine une Italie gothique et magique comme vous ne l'avez jamais vue, remplie de créatures de la nuit qui tentent de voler votre coeur, et ce, de plusieurs façons. ' - Chloe Gong, autrice de These Violent Delights "Une écriture lyrique et une atmosphère immersive accompagnent un univers bien construit enraciné dans le Palerme du xixe siècle. ' - Publishers Weekly "Une fête des sens enivrante avec un cliffhanger dramatique. ' - Kirkus

02/2023

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Suspense

La fille invisible

Elle a reçu un coup à la tête et une boussole est posée à côté d'elle. Qui a bien pu vouloir tuer cette lycéenne si discrète et solitaire, que certains surnommaient "la fille invisible" ? Julia, camarade de classe d'Aurora, est obsédée par le fait d'obtenir la réponse à cette question. Dotée d'une mémoire prodigieuse, Julia est intuitive et observatrice, et elle peut compter sur son meilleur ami Emilio pour l'aider à mener l'enquête.

02/2023

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Girls

A travers la pluie

Apollo est le benjamin de la fratrie Hidalgo. Garçon au grand coeur et plein de bonnes intentions, il est tout l'opposé de ses frères, Artemis et Ares. En entrant au lycée, Apollo espère naïvement marcher dans leurs pas et rencontrer du succès auprès des filles... mais déchante rapidement lorsqu'il se rend compte qu'elles lui préfèrent les bad boys ténébreux ! Et s'il ne parvenait jamais à trouver l'amour avec un grand A, malgré sa gentillesse sans pareille ? Les garçons aussi peuvent avoir le coeur brisé, et ça, Apollo le sait mieux que quiconque...

02/2023

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Mondes fantastiques

Serpent & Dove Tome 1

Louise, sorcière dans un monde où ses semblables sont punies de mort, a renoncé à sa magie et vit désormais de petits larcins. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Reid, Chasseur assermenté de l'Eglise, qui n'existe que pour débarrasser le monde des femmes comme elle. Pourtant, un concours de circonstances va les rapprocher et les contraindre à une union impossible. Alors que tout les oppose, ils vont devoir apprendre à dépasser leurs différences, car de leur destin dépend celui du monde...

01/2023

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Mondes fantastiques

Les serpents argentés

Un groupe d'aventuriers pas comme les autres s'embarque pour la plus dangereuse des chasses au trésor. Les Loups dorés - Livre 2 Séverin et les membres de son équipe ont peut-être réussi à contrecarrer les plans de la Maison déchue, mais leur victoire a eu un coût terrible qui les hante encore tous. Désespéré de pouvoir se racheter, Séverin poursuit une piste dangereuse afin de trouver un artefact qui donnerait à son détenteur le pouvoir de Dieu. Leur chasse les attire loin de Paris, au coeur de la Russie où des animaux de glace règnent sur des manoirs oubliés, où des déesses brisées renferment des secrets mortels et où de mystérieux meurtres remettent en cause la nature même d'un mythe. Alors que de troublantes vérités sont révélées et que les fantômes du passé les rattrapent, le groupe d'aventuriers va repousser ses propres limites. Mais ce qu'ils vont découvrir va les conduire sur des chemins qu'ils n'auraient jamais imaginés.

12/2022

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Mondes fantastiques

Les serpents argentés

Un groupe d'aventuriers pas comme les autres s'embarque pour la plus dangereuse des chasses au trésor. Les Loups dorés - Livre 2 Séverin et les membres de son équipe ont peut-être réussi à contrecarrer les plans de la Maison déchue, mais leur victoire a eu un coût terrible qui les hante encore tous. Désespéré de pouvoir se racheter, Séverin poursuit une piste dangereuse afin de trouver un artefact qui donnerait à son détenteur le pouvoir de Dieu. Leur chasse les attire loin de Paris, au coeur de la Russie où des animaux de glace règnent sur des manoirs oubliés, où des déesses brisées renferment des secrets mortels et où de mystérieux meurtres remettent en cause la nature même d'un mythe. Alors que de troublantes vérités sont révélées et que les fantômes du passé les rattrapent, le groupe d'aventuriers va repousser ses propres limites. Mais ce qu'ils vont découvrir va les conduire sur des chemins qu'ils n'auraient jamais imaginés.

12/2022

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Roman d'amour, roman sentiment

A la conquête de sa liberté

Dans un mariage, les sentiments n'ont pas leur place. Fille de duc, Lady Margaret a toujours su qu'elle devait faire honneur à sa famille avec une alliance aussi somptueuse qu'avantageuse. Lord Rufus est le candidat idéal aux yeux de toute l'aristocratie londonienne, mais elle ne voit en lui qu'un homme impassible et froid auprès duquel elle ne pourra jamais être heureuse. En dépit de toutes les convenances, et juste avant l'annonce de ses fiançailles, elle fuit la salle de bal bondée, abandonnant derrière elle ses parents furieux et des convives scandalisés. Bannie mais libre, la jeune femme au tempérament rebelle et spontané décide alors de partir à la découverte d'elle-même. Car, depuis qu'elle n'est plus soumise aux responsabilités de son rang, elle ne souhaite qu'une chose : se défaire du carcan de la société qui ne lui laisse aucune place en tant que femme. De son Ecosse natale aux Etats-Unis, Lady Margaret va arpenter le monde à la conquête de sa liberté.

10/2022

Articles

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Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres

Décidément, la première place des meilleures ventes ne connaît plus le repos. Après cinq semaines au sommet pour Sarah Knafo, puis une semaine pour Freida McFadden, voilà Rebecca Yarros qui prend le relais, avec 23.024 exemplaires vendus. Attention, Sarah Knafo, reste tout de même solidement installée au deuxième rang. Quant à McFadden, elle conserve deux places dans le top 4. On a connu des défaites plus cuisantes, l'eurodéputée est coriace...

23/10/2026 - 11:00
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Qui sont les lauréates et lauréats des prix Babelio 2026 ?

Pour sa huitième édition, le Prix des lecteurs Babelio a encore été un franc succès avec environ 17.500 votants et plus de 84.000 votes récoltés en deux semaines, pour élire 10 livres lauréats dans 10 genres différents (parmi une sélection de 100 livres au total).

10/06/2026 - 19:00
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Invisible d’Eloy Moreno au théâtre : nouvelle étape pour le roman phénomène sur le harcèlement scolaire

Les livres pour adolescents finissent parfois en rayon scolaire, parfois en prescription morale. Et puis il y a ceux qui débordent. Invisible d’Eloy Moreno appartient à cette catégorie dangereuse : celle des récits qui arrachent le confort, traversent les classes, contaminent les familles, envahissent les écrans et, désormais, montent sur scène. Quand la littérature jeunesse cesse de rassurer, elle commence enfin à mordre.

09/03/2026 - 11:53
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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026 - 12:54
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Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.

06/02/2026 - 10:27
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Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Une semaine n'en suit vraiment pas une autre – ou alors une tendance globale : contrer la vague McFadden revient à vider la mer à la petite cuillère. La femme de menage reprend du poil du balai (ou le fil de l'aspirateur, au demeurant) et la tête des meilleures ventes de la semaine 4 (19-25 janvier) : 24.497 exemplaires écoulés pour le titre traduit par Karine Forestier.

30/01/2026 - 10:23
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Meilleures ventes : Pierre Lemaitre marche sur l’Amérique

Un classement qui ne bouge pas, mais qui confirme une chose : l'un des romanciers préférés des Français tient ses promesses et ne faiblit pas face à l’Américaine Freida McFadden. Il est toujours premier pour cette nouvelle semaine, du 12 au 18 janvier.

 

23/01/2026 - 12:16
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Meilleures ventes : qui a volé la potion magique d’Astérix ?

Pour démarrer 2026, La Femme de ménage ne se contente pas de dominer : elle écrase tout sur son passage. Ou plutôt, elle balaie le classement (du 29 décembre au 4 janvier). Les trois marches du podium sont occupées par une seule et même autrice, infatigable depuis plus d’un an : Freida McFadden.

 

09/01/2026 - 12:25
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Rien ne fait trembler les Gaulois, même pas le Prix Goncourt

On prend les mêmes… ou presque, et on recommence. Le marché du livre semble coincé dans une boucle spatio-temporelle façon Un jour sans fin, où les classements se répètent, se réorganisent, mais ne se renversent jamais vraiment. Deux nouveaux titres intègrent le top 10 cette semaine (du 3/11 au 9/11), mais les positions dominantes, elles, restent solides comme un menhir.

14/11/2025 - 15:30
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Les Français veulent-ils Astérix, Jordan Bardella ou Gabriel Zucman ?

Cette semaine, le classement des meilleures ventes d’Edistat (du 27 octobre au 2 novembre) ressemble à une radiographie politique et culturelle du pays. On y retrouve la France qui rit, la France qui s’inquiète, la France qui fulmine - et la France qui se replie. En attendant les conséquences des grands prix de l'automne, en commençant par le Goncourt.

07/11/2025 - 11:44
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Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois

Ce n’est pas un mythe : personne, pas même Freida McFadden, ne résiste à nos irréductibles Gaulois. Le nouveau tome Astérix en Lusitanie (tome 41, Hachette), de Didier Conrad et Fabcaro, signe une entrée fracassante dans le classement de cette nouvelle semaine (du 20 au 26 octobre 2025), détrônant la reine incontestée des ventes depuis des mois. Pour sa première semaine dans le top vente, la bande dessinée s’impose largement, avec 515.676 exemplaires écoulés : plus d’un demi-million ! 

31/10/2025 - 14:45
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De La Femme de ménage à Populicide, un top des ventes déprimant

Semaine 42 (du 13 au 19 octobre 2025) : rien de particulier à déclarer cette semaine, avec un top 10 des ventes, encore une fois, sans grand relief. Freida McFadden occupe à elle seule 6 des meilleures places du classement, en tête desquelles La Femme de ménage voit tout (J'ai Lu, trad. Karine Forestier), 1er avec 61.229 ventes, et son dernier roman : Le Boyfriend (City, trad. Karine Xaragai), 2e avec 31.936 ventes.

24/10/2025 - 11:24
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Entre un torchon et un drapeau, De Villiers s'invite dans les meilleures ventes

Semaine 41 (6 au 12 octobre 2025), Freida McFadden nous attrape à nouveau par le col de la chemise avec son nouveau roman Le Boyfriend, cette fois traduit par Karine Xaragai, qui entre directement en 2e place avec 57.963 ventes. Et le seul livre en mesure de la battre, c'est aussi elle qui l'a écrit : La Femme de ménage voit tout (J'ai lu, trad. Karine Forestier), dernier tome de la série paru en poche, qui se vend à 94.622 exemplaires. L'église est à nouveau au centre du village.

17/10/2025 - 13:01
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Freida McFadden recule, mais résiste : le ménage continue dans le top 10

Semaine 40 (du 29 septembre au 5 octobre 2025) : et si le règne de La Femme de ménage prenait fin ? Si les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier) étaient progressivement éjectés hors du top 10 des ventes ? Laissant votre serviteur enfin libre de parler d'autres ouvrages. Ce jour finira bien par arriver, mais nous n'y sommes pas encore. Quoique...

10/10/2025 - 11:51
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McFadden, Grimaldi, Thilliez… Reines (et rois) des ventes de livres de la semaine

Personne ne l'aurait imaginé pour cette semaine 23, du 2 au 8 juin. Personne ? Sauf peut-être toute l'industrie du livre qui voit avec stupéfaction combien cette saga n'en finit plus de convoler vers les sommets du sublime. Et écrase toute concurrence. Alignant 49.647 exemplaires vendus en une semaine, le troisième tome de la série La femme de ménage (grand format) s’installe à la première place du classement.

 

14/06/2025 - 11:57
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Alerte, La femme de ménage a disparu !

Cette 22e semaine (du 26 mai au 1er juin) aurait dû marquer un énième raz-de-marée pour Freida McFadden et ses intrigues domestiques sous Prozac. Mais imaginons un instant : pas de Freida. Pas de Karine Forestier (sa traductrice) non plus. Pas de City ni de J’ai lu en haut du podium. À quoi ressemblerait le top 10 des meilleures ventes si McFadden avait préféré ouvrir un coffee shop à Soho au lieu d’écrire des thrillers ? Bienvenue sur Terre 2.

06/06/2025 - 12:53
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Mélenchon et Virginie Grimaldi ont tué La femme de ménage !

Cette 21e semaine marquait la sortie du nouveau roman en poche de Freida McFadden (toujours traduit par Karine Forestier), tome 3 de la série que la France entière semble avoir lue. Bonne nouvelle : La Femme de ménage se marie. Mauvaise nouvelle, personne n'a été invité à la cérémonie. L'américaine raffle 6 places du top 10 à elle seule.

30/05/2025 - 15:37
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Le nouveau roman de Pierre Lemaitre emporte tout sur son passage

Freida McFadden continue de dominer le classement des meilleures ventes, conservant la première place avec La Femme de ménage (50.338 exemplaires écoulés) et s’offrant également la troisième place avec La Femme de ménage voit tout (34.014) deux traduction de Karine Forestier. Mais cette semaine (du 20/01 au 26/01), c’est la littérature française qui s’impose : Pierre Lemaitre réalise un coup de maître (sans mauvais jeu de mots) en prenant la deuxième position, avec 41.202 exemplaires vendus dès sa première semaine pour Un avenir radieux.

31/01/2025 - 12:07
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Dry January ou non, l'ivresse des ventes persiste pour McFadden et Stuart

Freida McFadden domine encore et toujours les ventes en cette semaine 3 de 2025 (du 13/01 au 19/01). Son roman La Femme de ménage (traduction de Karine Forestier) enregistre même une progression impressionnante, avec une augmentation de 21 % de ses ventes par rapport à la semaine précédente. Les exemplaires écoulés passent ainsi de 42.285 à 51.207.

24/01/2025 - 12:52
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Découvrez le Prix Hugo du Meilleur Roman 2023

« Ce n’est pas le conte de fées classique où la princesse épouse le prince, mais plutôt celui où elle le tue. » Cette présentation par les éditions du Seuil annonce la couleur. Dans Nettle & Bone, traduit par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion, T. Kingfisher, lauréate du Prix Hugo du meilleur roman, nous plonge le 8 novembre prochain dans un récit féministe aussi terrifiant que subversif. 

10/10/2024 - 11:08
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Cosy mystery : sur les traces de la Tante Dimity

BONNES FEUILLES – Lori s'aventure en Angleterre, sur les traces de sa défunte Tante Dimity. Elle tentera tant bien que mal de réunir les écrits de sa tante, perturbée par une série de mystères à la résonnance mystique. La Mort de Tante Dimity est le premier tome d'une cosy mystery de Nancy Atherton, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas Ancion et Axelle Demoulin pour Verso.

31/05/2024 - 18:22
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Morgane Moncomble, enfant prodige de la New Romance

Voici comment écarter les gros bonnets : sortir le tome 3 de Seasons, Un printemps pour te succomber, et hop : 28.961 exemplaires écoulés dès la première semaine. Donc, la première place des ventes hebdomadaires de cette semaine 12 (18-24 mars). Et la romancière Morgane Moncomble (près de 1,2 million d’ouvrages vendus depuis Viens, on s’aime, en septembre 2017) met tout le monde d’accord.

29/03/2024 - 11:05
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New romance : Morgan Moncomble nous habille pour l'hiver

1e semaine de l'année 2024, dans le froid glacial de janvier Astérix (17.959 ventes) se fait prendre sa première place, après 10 semaines de règne sans partage, par Un hiver pour te résister, le tome 2 de Seasons de Morgane Moncomble (26.015 exemplaires vendus pour les éditions Hugo). Le tome 22 du manga du moment, Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, ferme le podium avec 14.063 ventes.

12/01/2024 - 11:32
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Le calme après la tempète, et toujours le même trio en tête

Après les abus des repas de Noël on se sent tous un peu ballonnés, n'est-ce pas ? C'est aussi le cas du marché du livre, qui ralentit sérieusement en cette 52e et dernière semaine de l'année (25 au 31 décembre). Astérix reste en tête, mais avec « seulement » 31.948 ventes. Derrière lui, Gaston Lagaffe pointe à 24.076 ventes. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, Prix Goncourt 2023, conserve la 3e place avec 21.473 ventes.

05/01/2024 - 12:07
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Les 10 livres les plus vendus et les auteurs favoris des Français en 2023

EXCLUSIF – À l’approche de la Saint-Sylvestre, l’heure est aux bilans : durant la trêve des confiseurs, les ventes de livres n’évoluent plus des masses, aussi est-il relativement commode de dresser un portrait des 10 ouvrages les plus vendus en 2023. En s’appuyant sur les données de Edistat et de GfK, voici donc les plus grandes réussites, avec quelques surprises pour compléter le tableau.

27/12/2023 - 15:28
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Astérix (encore lui) et le Prix Goncourt, ça fait de la moula

Semaine 45 (6 au 12 novembre) : 10 jours après la remise du Prix Goncourt, les cartes sont légèrement rebattues au classement des meilleures ventes. Veiller sur elle confirme le pouvoir commercial de la plus prestigieuse récompense littéraire française puisque Jean-Baptiste Andrea et L'Iconoclaste doublent presque leur chiffre de ventes en seulement une semaine (42.668 ventes hebdomadaires pour 96.058 ventes totales). Ce qui ne suffit pas à détrôner l'irréductible gaulois Astérix, qui, avec 129.837 exemplaires écoulés cette semaine, descend doucement de son nuage.

17/11/2023 - 12:04
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La BD invincible : Astérix et Miyazaki enchantent les lecteurs

Semaine 44 (30 octobre au 5 novembre) : Le nouvel Astérix ralentit son rythme mais continue d'écraser la concurrence avec 310.720 ventes, contre 482.890 en première semaine. L'album confirme le succès qu'on apercevait à l'horizon dès les premiers jours de commercialisation, même s'il ne devrait pas dépasser les chiffres de vente du précédent tome.

10/11/2023 - 15:08
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Astérix, une potion toujours aussi magique

L’automne est bien là, puisque les concurrents d’Astérix récoltent des marrons et autres châtaignes. Avec 482.890 exemplaires écoulés, L’Iris blanc extermine la concurrence en cette semaine 43 (23/29 octobre). Loin derrière dans le top 200 des meilleures ventes, Mortelle Adèle tient bon, avec 23.239 albums de son tome 20, J’Apocalypse grave. Spy X family T.11 (trad. Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon) prend la troisième place avec 15.418 exemplaires. Le 9e Art a pris ses quartiers…

03/11/2023 - 09:20
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Thomas Pesquet en orbite avec les monstres de Marc Levy

Derrière une apparente constance, d’intrigants mouvements agitent le marché du livre. Certes, Mortelle Adèle garde sa première place (21.100 ex) et Spy x Family, t.11, la suite (15.624 ex.). Mais, cette 42e semaine, du 16 au 22 octobre, voit aussi débarquer trois nouveautés dans le top 10 et quelques grands noms de la littérature… 

27/10/2023 - 10:47
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Mortelle Adèle et Spy imposent leur rythme

Semaine 41... la jeunesse prend le pouvoir en occupant 5 des 7 premières places des meilleures ventes de la semaine. Avec 27.919 ventes hebdomadaire, la bande dessinée Mortelle Adèle de Mr Tan et Diane le Feyer, prend la 1ère place au tome 105 de One Piece qui recule à la 3e (17.150 ventes). Le manga Spy x family fait une très belle opération avec son 11e tome, illico 2e avec 21.176 exemplaires, tandis que le coffret collector du même titre se vend à 16.789 exemplaire, en 4e place. 

20/10/2023 - 10:45
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Vargas et Grimaldi, indétrônable duo des meilleures ventes de livres

En cette 23e semaine, les deux autrices françaises, toujours en tête, se partagent le trône avec Riad Sattouf. Il s’offre la 3e position avec tome 8 des Cahiers d’Esther : Histoire de mes 17 ans. Mélissa Da Costa fait son grand retour dans les meilleures ventes aux côtés de Camille Créati. 

16/06/2023 - 12:00
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Meilleures ventes : démarrage exceptionnel du tome 104 de One Piece

Les nouveaux tomes de Jujutsu Kaisen, My Hero Academia et de l’indémodable One Piece dominent les meilleures ventes dès leur première semaine de sortie. À leurs côtés, et sur un autre registre, l’autobiographie Florent par Pagny (Fayard) reste sur le podium.

28/04/2023 - 10:23
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Éric Zemmour, muselé, prend la tête des meilleures ventes de livres

Il lui restait encore deux ou trois choses à écrire, et, manifestement, il s'est trouvé bien des lecteurs pour l'écouter : Éric Zemmour réalise un décollage fulgurant avec son nouvel essai. Plus de 25.000 exemplaires écoulés en l'espace de quelques jours pour Je n'ai pas dit mon dernier mot, qui prend la tête des ventes en cette 11e semaine.

24/03/2023 - 11:43
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Meilleures ventes : le manga Solo Leveling, tête de classement inédite

En cette semaine 9 Mélissa Da Costa reste sur le podium avec non pas un, mais deux romans. Mais la première place revient au démarrage de Chugong, Dubu et H-goon, 10 jours après la sortie du 9e tome de Solo Leveling.

11/03/2023 - 09:30
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Meilleures ventes : Mélissa Da Costa remet le feel-good au sommet

Il aura fallu trois semaines à Mélissa Da Costa pour récupérer son trône du classement des meilleures ventes de la semaine. Un succès qu'elle doit aux 14.990 exemplaires vendus du format poche de son roman Les douleurs fantômes.

03/03/2023 - 16:40
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Meilleures ventes : Guillaume Musso devancé par Musso Guillaume

Il y a deux semaines, Guillaume Musso s’envolait en tête du classement des meilleures ventes avec Angélique (Calmann-Levy). Ces sept derniers jours, l’auteur s’est fait dépasser par... lui-même. Si le roman à suspense reste bien placé, 2e avec 25.613 ventes, c’est la version poche de L’inconnue de la seine qui trône au sommet avec 28.027 nouveaux lecteurs.

14/10/2022 - 12:56
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Meilleures ventes : L'Affaire Alaska Sanders retrouve la tête du classement

Pas de nouveau venu cette semaine dans le classement des meilleures ventes, mais du mouvement malgré tout. Six semaines après sa publication, Joël Dicker retrouve la première place avec L’Affaire Alaska Sanders, publié dans sa maison Rosie & Wolfe avec 18.958 exemplaires vendus. Vient ensuite le 14e tome de Jujutsu Kaisen qui reste en deuxième position et coiffe Trois de Valérie Perrin au poteau avec respectivement 14.789 et 14.782 exemplaires écoulés. Le tome 32 de My Hero Academia (14.145 ex.) chez Ki-oon n’est pas en reste et gagne une place pour se retrouver quatrième, juste devant Guillaume Musso et son Skidamarink (14.004 ex.) publié en poche il y a déjà cinq semaines. 

22/04/2022 - 11:51
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Meilleures Ventes : le manga Demon Slayer raffle la mise

Joël Dicker laisse sa première place au 21e tome de la série manga Demon Slayer chez Panini (trad. Xavière Daumarie), qui se sera écoulé à 25.215 exemplaires cette semaine. En seconde position, on retrouve donc L’affaire Alaska Sander (24.668 ex.) suivie par le format poche de Skidamarink de Guillaume Musso (18.608 ex.). Autre entrée remarquée, Lucia de Bernard Minier chez XO éditions s’installe confortablement à la quatrième place pour sa première semaine sur les tables des libraires avec 15.813 tomes vendus. 

08/04/2022 - 11:39
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Meilleures ventes : Joël Dicker reste en tête pour la troisième semaine

Un léger réagencement, mais peu de changement dans le trio de tête des meilleures ventes hebdomadaires. Pour la troisième semaine consécutive, L’Affaire Alaska Sanders mène la danse avec 30.744 exemplaires écoulés au cours des sept derniers jours. Il est suivi par la version poche de Skidamarink de Guillaume Musso (21.681 ex.) qui s’immisce entre les deux ouvrages de l’auteur genevois puisqu’on retrouve Joël Dicker en 3e position avec L’énigme de la chambre 622, dans sa version poche, toujours chez Rosie and Wolfe, dont 17.318 tomes ont trouvé preneur.

01/04/2022 - 12:34
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Meilleures ventes : L'affaire Alaska Sanders toujours au sommet

L’affaire Alaska Sanders et L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker publié par sa maison Rosie & Wolfe restent en tête des ventes pour cette 11e semaine. Avec respectivement 53.449 et 23.314 exemplaires écoulés cette semaine, ils ne sauraient cependant éclipser les trois entrées qui viennent bousculer le top 5. Ainsi on retrouve juste derrière le Genevois, la sortie en poche de Skidamarink de Guillaume Musso vendu à 22.011 exemplaires suivi par le tome 17 du manga Tokyo Revengers chez Glénat (16.342 ex.).

25/03/2022 - 14:49
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Meilleures ventes : l'affaire Joël Dicker dans les librairies

Joël Dicker rebat les cartes du classement des meilleures ventes pour la semaine 10 de l’année 2022. Le Genevois s’offre les deux premières places du classement avec L’Affaire Alaska Sanders (61.977 ex. vendus) et la sortie en poche de L’énigme de la chambre 622 (18.021 ex.) tous deux publiés par sa propre maison d’édition Rosie & Wolfe. Un démarrage en fanfare dans les classements, mais dont les chiffres reflètent la morosité du marché depuis le début de la guerre en Ukraine.

18/03/2022 - 11:43
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Meilleures ventes : Dragon Ball Super fait une entrée remarquée

De légers changements dans le quinté de tête pour les meilleures ventes de cette semaine 9 de l’année 2022. à commencer par l’entrée spectaculaire en première place du classement du 16e tome de Dragon ball super chez Glénat qui passe devant Le grand monde de Pierre Lemaitre chez Calmann-Levy avec respectivement 20.021 et 13.520 exemplaires écoulés en une semaine. Suivent ensuite Rien ne t’efface de Michel Bussi (11.172 ex) qui coiffe Connemara de Nicolas Mathieu (10.750 ex) au poteau lui raflant la 3e position. 

11/03/2022 - 12:14
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Meilleures ventes : Pierre Lemaitre retrouve le sommet du classement

Au coude à coude depuis des semaines, Le Grand monde de Pierre Lemaitre reprend la première place du classement des meilleures ventes de la semaine 8 avec 14.341 tomes écoulés. Il laisse ainsi Victor Castanet bon deuxième avec son essai Les Fossoyeurs: révélations sur le système qui maltraite nos ainés chez Fayard avec 13.508 exemplaires vendus. Connemara de Nicolas Mathieu conserve sa troisième place (13.260 ex.) après quatre semaines sur les tables des librairies.

04/03/2022 - 15:12
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Meilleures ventes : Victor Catanet dépoussière le top 5

L’essai de Victor Catanet chez Fayard continue de grimper pour atteindre la première place du classement des 200 meilleures ventes de cette semaine 6. Les fossoyeurs : révélations sur le système qui maltraite nos aînés remonte cette fois-ci de trois échelons grâce à 30.522 exemplaires écoulés pour sa troisième semaine sur les tables des libraires. Pierre Lemaitre et son Grand monde perdent deux places (26.013 ex) et se retrouvent en troisième position juste derrière Jujutsu Kaisen T.13 chez Ki-oon qui fait son entrée à la deuxième place du top 5 avec 28.232 tomes vendus.

18/02/2022 - 12:38
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À travers ma fenêtre sur Netflix, adapté du roman d'Ariana Godoy : bande-annonce

À partir du 4 février prochain, les abonnés à la plateforme Netflix pourront découvrir À travers ma fenêtre, un film de Marçal Forès adapté du roman d'Ariana Godoy. Ce dernier sera publié le 9 février prochain dans une traduction d'Axelle Demoulin et Nicolas Ancion, aux éditions Hachette Romans.

06/01/2022 - 11:29

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