Axelle Demoulin et Nicolas Ancion : traducteurs à quatre mains

Avec plus d'une centaine de romans traduits de l'anglais et de l'espagnol, Axelle Demoulin et Nicolas Ancion forment un des tandems les plus productifs de la traduction en langue française. Bon nombre des titres qu'ils ont traduits en français ont figuré parmi les meilleurs vendeurs en littérature de genre, comme la trilogie À travers ma fenêtre, d'Ariana Godoy chez Hachette, la série Serpent & Dove de Shelby Mahurin publiée par De Saxus ou encore la saga Windy City chez Chatterley. Ils ont aussi traduit la dark fantasy qui fait sensation : Alchemised de SenLinYu, roman couronné par le prix Babelio imaginaire 2026 et, tout récemment, ils ont signé la version française des 5 tomes de la série Mindf*ck de ST Abby, publiée chez BMR. Depuis le lancement du label Verso au Seuil, ils assurent la traduction en français des aventures de Tante Dimity.
Axelle Demoulin a étudié la traduction littéraire à l'ISTI à Bruxelles ; Nicolas Ancion est romancier et auteur de théâtre. C’est en 2009 que Fleuve Noir fait appel à eux pour traduire Le pouvoir de la Force, un roman dans l’univers étendu de la franchise Star Wars.
Près de quinze ans plus tard, leur bibliographie commune compte désormais plus de 110 romans, dans des genres aussi variés que le polar, la comédie, la romance ou la fantasy. Ils ont notamment contribué à rendre accessibles aux lecteurs français les romans de Hafsah Faizal, Sarah Ferguson, Claudia Gray, Natasha Preston et Janet Evanovich.
En 2023, ils ont publié chez HarperCollins la version française de Heat 2 de Michael Mann et le nouvelle intégrale Never Never de Colleen Hoover et en 2024, Avant décembre de Joana Marcùs chez Hachette et la série Tante Dimity publiée par le label Verso des éditions du Seuil.
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10/2022
Décidément, la première place des meilleures ventes ne connaît plus le repos. Après cinq semaines au sommet pour Sarah Knafo, puis une semaine pour Freida McFadden, voilà Rebecca Yarros qui prend le relais, avec 23.024 exemplaires vendus. Attention, Sarah Knafo, reste tout de même solidement installée au deuxième rang. Quant à McFadden, elle conserve deux places dans le top 4. On a connu des défaites plus cuisantes, l'eurodéputée est coriace...
23/10/2026 - 11:00
Pour sa huitième édition, le Prix des lecteurs Babelio a encore été un franc succès avec environ 17.500 votants et plus de 84.000 votes récoltés en deux semaines, pour élire 10 livres lauréats dans 10 genres différents (parmi une sélection de 100 livres au total).
10/06/2026 - 19:00
Les livres pour adolescents finissent parfois en rayon scolaire, parfois en prescription morale. Et puis il y a ceux qui débordent. Invisible d’Eloy Moreno appartient à cette catégorie dangereuse : celle des récits qui arrachent le confort, traversent les classes, contaminent les familles, envahissent les écrans et, désormais, montent sur scène. Quand la littérature jeunesse cesse de rassurer, elle commence enfin à mordre.
09/03/2026 - 11:53
C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.
13/02/2026 - 12:54
On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.
06/02/2026 - 10:27
Une semaine n'en suit vraiment pas une autre – ou alors une tendance globale : contrer la vague McFadden revient à vider la mer à la petite cuillère. La femme de menage reprend du poil du balai (ou le fil de l'aspirateur, au demeurant) et la tête des meilleures ventes de la semaine 4 (19-25 janvier) : 24.497 exemplaires écoulés pour le titre traduit par Karine Forestier.
30/01/2026 - 10:23
Un classement qui ne bouge pas, mais qui confirme une chose : l'un des romanciers préférés des Français tient ses promesses et ne faiblit pas face à l’Américaine Freida McFadden. Il est toujours premier pour cette nouvelle semaine, du 12 au 18 janvier.
23/01/2026 - 12:16
Pour démarrer 2026, La Femme de ménage ne se contente pas de dominer : elle écrase tout sur son passage. Ou plutôt, elle balaie le classement (du 29 décembre au 4 janvier). Les trois marches du podium sont occupées par une seule et même autrice, infatigable depuis plus d’un an : Freida McFadden.
09/01/2026 - 12:25
On prend les mêmes… ou presque, et on recommence. Le marché du livre semble coincé dans une boucle spatio-temporelle façon Un jour sans fin, où les classements se répètent, se réorganisent, mais ne se renversent jamais vraiment. Deux nouveaux titres intègrent le top 10 cette semaine (du 3/11 au 9/11), mais les positions dominantes, elles, restent solides comme un menhir.
14/11/2025 - 15:30
Cette semaine, le classement des meilleures ventes d’Edistat (du 27 octobre au 2 novembre) ressemble à une radiographie politique et culturelle du pays. On y retrouve la France qui rit, la France qui s’inquiète, la France qui fulmine - et la France qui se replie. En attendant les conséquences des grands prix de l'automne, en commençant par le Goncourt.
07/11/2025 - 11:44
Ce n’est pas un mythe : personne, pas même Freida McFadden, ne résiste à nos irréductibles Gaulois. Le nouveau tome Astérix en Lusitanie (tome 41, Hachette), de Didier Conrad et Fabcaro, signe une entrée fracassante dans le classement de cette nouvelle semaine (du 20 au 26 octobre 2025), détrônant la reine incontestée des ventes depuis des mois. Pour sa première semaine dans le top vente, la bande dessinée s’impose largement, avec 515.676 exemplaires écoulés : plus d’un demi-million !
31/10/2025 - 14:45
Semaine 42 (du 13 au 19 octobre 2025) : rien de particulier à déclarer cette semaine, avec un top 10 des ventes, encore une fois, sans grand relief. Freida McFadden occupe à elle seule 6 des meilleures places du classement, en tête desquelles La Femme de ménage voit tout (J'ai Lu, trad. Karine Forestier), 1er avec 61.229 ventes, et son dernier roman : Le Boyfriend (City, trad. Karine Xaragai), 2e avec 31.936 ventes.
24/10/2025 - 11:24
Semaine 41 (6 au 12 octobre 2025), Freida McFadden nous attrape à nouveau par le col de la chemise avec son nouveau roman Le Boyfriend, cette fois traduit par Karine Xaragai, qui entre directement en 2e place avec 57.963 ventes. Et le seul livre en mesure de la battre, c'est aussi elle qui l'a écrit : La Femme de ménage voit tout (J'ai lu, trad. Karine Forestier), dernier tome de la série paru en poche, qui se vend à 94.622 exemplaires. L'église est à nouveau au centre du village.
17/10/2025 - 13:01
Semaine 40 (du 29 septembre au 5 octobre 2025) : et si le règne de La Femme de ménage prenait fin ? Si les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier) étaient progressivement éjectés hors du top 10 des ventes ? Laissant votre serviteur enfin libre de parler d'autres ouvrages. Ce jour finira bien par arriver, mais nous n'y sommes pas encore. Quoique...
10/10/2025 - 11:51
Personne ne l'aurait imaginé pour cette semaine 23, du 2 au 8 juin. Personne ? Sauf peut-être toute l'industrie du livre qui voit avec stupéfaction combien cette saga n'en finit plus de convoler vers les sommets du sublime. Et écrase toute concurrence. Alignant 49.647 exemplaires vendus en une semaine, le troisième tome de la série La femme de ménage (grand format) s’installe à la première place du classement.
14/06/2025 - 11:57
Cette 22e semaine (du 26 mai au 1er juin) aurait dû marquer un énième raz-de-marée pour Freida McFadden et ses intrigues domestiques sous Prozac. Mais imaginons un instant : pas de Freida. Pas de Karine Forestier (sa traductrice) non plus. Pas de City ni de J’ai lu en haut du podium. À quoi ressemblerait le top 10 des meilleures ventes si McFadden avait préféré ouvrir un coffee shop à Soho au lieu d’écrire des thrillers ? Bienvenue sur Terre 2.
06/06/2025 - 12:53
Cette 21e semaine marquait la sortie du nouveau roman en poche de Freida McFadden (toujours traduit par Karine Forestier), tome 3 de la série que la France entière semble avoir lue. Bonne nouvelle : La Femme de ménage se marie. Mauvaise nouvelle, personne n'a été invité à la cérémonie. L'américaine raffle 6 places du top 10 à elle seule.
30/05/2025 - 15:37
Freida McFadden continue de dominer le classement des meilleures ventes, conservant la première place avec La Femme de ménage (50.338 exemplaires écoulés) et s’offrant également la troisième place avec La Femme de ménage voit tout (34.014) deux traduction de Karine Forestier. Mais cette semaine (du 20/01 au 26/01), c’est la littérature française qui s’impose : Pierre Lemaitre réalise un coup de maître (sans mauvais jeu de mots) en prenant la deuxième position, avec 41.202 exemplaires vendus dès sa première semaine pour Un avenir radieux.
31/01/2025 - 12:07
Freida McFadden domine encore et toujours les ventes en cette semaine 3 de 2025 (du 13/01 au 19/01). Son roman La Femme de ménage (traduction de Karine Forestier) enregistre même une progression impressionnante, avec une augmentation de 21 % de ses ventes par rapport à la semaine précédente. Les exemplaires écoulés passent ainsi de 42.285 à 51.207.
24/01/2025 - 12:52
« Ce n’est pas le conte de fées classique où la princesse épouse le prince, mais plutôt celui où elle le tue. » Cette présentation par les éditions du Seuil annonce la couleur. Dans Nettle & Bone, traduit par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion, T. Kingfisher, lauréate du Prix Hugo du meilleur roman, nous plonge le 8 novembre prochain dans un récit féministe aussi terrifiant que subversif.
10/10/2024 - 11:08
BONNES FEUILLES – Lori s'aventure en Angleterre, sur les traces de sa défunte Tante Dimity. Elle tentera tant bien que mal de réunir les écrits de sa tante, perturbée par une série de mystères à la résonnance mystique. La Mort de Tante Dimity est le premier tome d'une cosy mystery de Nancy Atherton, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas Ancion et Axelle Demoulin pour Verso.
31/05/2024 - 18:22
Voici comment écarter les gros bonnets : sortir le tome 3 de Seasons, Un printemps pour te succomber, et hop : 28.961 exemplaires écoulés dès la première semaine. Donc, la première place des ventes hebdomadaires de cette semaine 12 (18-24 mars). Et la romancière Morgane Moncomble (près de 1,2 million d’ouvrages vendus depuis Viens, on s’aime, en septembre 2017) met tout le monde d’accord.
29/03/2024 - 11:05
1e semaine de l'année 2024, dans le froid glacial de janvier Astérix (17.959 ventes) se fait prendre sa première place, après 10 semaines de règne sans partage, par Un hiver pour te résister, le tome 2 de Seasons de Morgane Moncomble (26.015 exemplaires vendus pour les éditions Hugo). Le tome 22 du manga du moment, Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, ferme le podium avec 14.063 ventes.
12/01/2024 - 11:32
Après les abus des repas de Noël on se sent tous un peu ballonnés, n'est-ce pas ? C'est aussi le cas du marché du livre, qui ralentit sérieusement en cette 52e et dernière semaine de l'année (25 au 31 décembre). Astérix reste en tête, mais avec « seulement » 31.948 ventes. Derrière lui, Gaston Lagaffe pointe à 24.076 ventes. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, Prix Goncourt 2023, conserve la 3e place avec 21.473 ventes.
05/01/2024 - 12:07
EXCLUSIF – À l’approche de la Saint-Sylvestre, l’heure est aux bilans : durant la trêve des confiseurs, les ventes de livres n’évoluent plus des masses, aussi est-il relativement commode de dresser un portrait des 10 ouvrages les plus vendus en 2023. En s’appuyant sur les données de Edistat et de GfK, voici donc les plus grandes réussites, avec quelques surprises pour compléter le tableau.
27/12/2023 - 15:28
Semaine 45 (6 au 12 novembre) : 10 jours après la remise du Prix Goncourt, les cartes sont légèrement rebattues au classement des meilleures ventes. Veiller sur elle confirme le pouvoir commercial de la plus prestigieuse récompense littéraire française puisque Jean-Baptiste Andrea et L'Iconoclaste doublent presque leur chiffre de ventes en seulement une semaine (42.668 ventes hebdomadaires pour 96.058 ventes totales). Ce qui ne suffit pas à détrôner l'irréductible gaulois Astérix, qui, avec 129.837 exemplaires écoulés cette semaine, descend doucement de son nuage.
17/11/2023 - 12:04
Semaine 44 (30 octobre au 5 novembre) : Le nouvel Astérix ralentit son rythme mais continue d'écraser la concurrence avec 310.720 ventes, contre 482.890 en première semaine. L'album confirme le succès qu'on apercevait à l'horizon dès les premiers jours de commercialisation, même s'il ne devrait pas dépasser les chiffres de vente du précédent tome.
10/11/2023 - 15:08
L’automne est bien là, puisque les concurrents d’Astérix récoltent des marrons et autres châtaignes. Avec 482.890 exemplaires écoulés, L’Iris blanc extermine la concurrence en cette semaine 43 (23/29 octobre). Loin derrière dans le top 200 des meilleures ventes, Mortelle Adèle tient bon, avec 23.239 albums de son tome 20, J’Apocalypse grave. Spy X family T.11 (trad. Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon) prend la troisième place avec 15.418 exemplaires. Le 9e Art a pris ses quartiers…
03/11/2023 - 09:20
Derrière une apparente constance, d’intrigants mouvements agitent le marché du livre. Certes, Mortelle Adèle garde sa première place (21.100 ex) et Spy x Family, t.11, la suite (15.624 ex.). Mais, cette 42e semaine, du 16 au 22 octobre, voit aussi débarquer trois nouveautés dans le top 10 et quelques grands noms de la littérature…
27/10/2023 - 10:47
Semaine 41... la jeunesse prend le pouvoir en occupant 5 des 7 premières places des meilleures ventes de la semaine. Avec 27.919 ventes hebdomadaire, la bande dessinée Mortelle Adèle de Mr Tan et Diane le Feyer, prend la 1ère place au tome 105 de One Piece qui recule à la 3e (17.150 ventes). Le manga Spy x family fait une très belle opération avec son 11e tome, illico 2e avec 21.176 exemplaires, tandis que le coffret collector du même titre se vend à 16.789 exemplaire, en 4e place.
20/10/2023 - 10:45
En cette 23e semaine, les deux autrices françaises, toujours en tête, se partagent le trône avec Riad Sattouf. Il s’offre la 3e position avec tome 8 des Cahiers d’Esther : Histoire de mes 17 ans. Mélissa Da Costa fait son grand retour dans les meilleures ventes aux côtés de Camille Créati.
16/06/2023 - 12:00
Les nouveaux tomes de Jujutsu Kaisen, My Hero Academia et de l’indémodable One Piece dominent les meilleures ventes dès leur première semaine de sortie. À leurs côtés, et sur un autre registre, l’autobiographie Florent par Pagny (Fayard) reste sur le podium.
28/04/2023 - 10:23
Il lui restait encore deux ou trois choses à écrire, et, manifestement, il s'est trouvé bien des lecteurs pour l'écouter : Éric Zemmour réalise un décollage fulgurant avec son nouvel essai. Plus de 25.000 exemplaires écoulés en l'espace de quelques jours pour Je n'ai pas dit mon dernier mot, qui prend la tête des ventes en cette 11e semaine.
24/03/2023 - 11:43
En cette semaine 9 Mélissa Da Costa reste sur le podium avec non pas un, mais deux romans. Mais la première place revient au démarrage de Chugong, Dubu et H-goon, 10 jours après la sortie du 9e tome de Solo Leveling.
11/03/2023 - 09:30
Il aura fallu trois semaines à Mélissa Da Costa pour récupérer son trône du classement des meilleures ventes de la semaine. Un succès qu'elle doit aux 14.990 exemplaires vendus du format poche de son roman Les douleurs fantômes.
03/03/2023 - 16:40
Il y a deux semaines, Guillaume Musso s’envolait en tête du classement des meilleures ventes avec Angélique (Calmann-Levy). Ces sept derniers jours, l’auteur s’est fait dépasser par... lui-même. Si le roman à suspense reste bien placé, 2e avec 25.613 ventes, c’est la version poche de L’inconnue de la seine qui trône au sommet avec 28.027 nouveaux lecteurs.
14/10/2022 - 12:56
Pas de nouveau venu cette semaine dans le classement des meilleures ventes, mais du mouvement malgré tout. Six semaines après sa publication, Joël Dicker retrouve la première place avec L’Affaire Alaska Sanders, publié dans sa maison Rosie & Wolfe avec 18.958 exemplaires vendus. Vient ensuite le 14e tome de Jujutsu Kaisen qui reste en deuxième position et coiffe Trois de Valérie Perrin au poteau avec respectivement 14.789 et 14.782 exemplaires écoulés. Le tome 32 de My Hero Academia (14.145 ex.) chez Ki-oon n’est pas en reste et gagne une place pour se retrouver quatrième, juste devant Guillaume Musso et son Skidamarink (14.004 ex.) publié en poche il y a déjà cinq semaines.
22/04/2022 - 11:51
Joël Dicker laisse sa première place au 21e tome de la série manga Demon Slayer chez Panini (trad. Xavière Daumarie), qui se sera écoulé à 25.215 exemplaires cette semaine. En seconde position, on retrouve donc L’affaire Alaska Sander (24.668 ex.) suivie par le format poche de Skidamarink de Guillaume Musso (18.608 ex.). Autre entrée remarquée, Lucia de Bernard Minier chez XO éditions s’installe confortablement à la quatrième place pour sa première semaine sur les tables des libraires avec 15.813 tomes vendus.
08/04/2022 - 11:39
Un léger réagencement, mais peu de changement dans le trio de tête des meilleures ventes hebdomadaires. Pour la troisième semaine consécutive, L’Affaire Alaska Sanders mène la danse avec 30.744 exemplaires écoulés au cours des sept derniers jours. Il est suivi par la version poche de Skidamarink de Guillaume Musso (21.681 ex.) qui s’immisce entre les deux ouvrages de l’auteur genevois puisqu’on retrouve Joël Dicker en 3e position avec L’énigme de la chambre 622, dans sa version poche, toujours chez Rosie and Wolfe, dont 17.318 tomes ont trouvé preneur.
01/04/2022 - 12:34
L’affaire Alaska Sanders et L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker publié par sa maison Rosie & Wolfe restent en tête des ventes pour cette 11e semaine. Avec respectivement 53.449 et 23.314 exemplaires écoulés cette semaine, ils ne sauraient cependant éclipser les trois entrées qui viennent bousculer le top 5. Ainsi on retrouve juste derrière le Genevois, la sortie en poche de Skidamarink de Guillaume Musso vendu à 22.011 exemplaires suivi par le tome 17 du manga Tokyo Revengers chez Glénat (16.342 ex.).
25/03/2022 - 14:49
Joël Dicker rebat les cartes du classement des meilleures ventes pour la semaine 10 de l’année 2022. Le Genevois s’offre les deux premières places du classement avec L’Affaire Alaska Sanders (61.977 ex. vendus) et la sortie en poche de L’énigme de la chambre 622 (18.021 ex.) tous deux publiés par sa propre maison d’édition Rosie & Wolfe. Un démarrage en fanfare dans les classements, mais dont les chiffres reflètent la morosité du marché depuis le début de la guerre en Ukraine.
18/03/2022 - 11:43
De légers changements dans le quinté de tête pour les meilleures ventes de cette semaine 9 de l’année 2022. à commencer par l’entrée spectaculaire en première place du classement du 16e tome de Dragon ball super chez Glénat qui passe devant Le grand monde de Pierre Lemaitre chez Calmann-Levy avec respectivement 20.021 et 13.520 exemplaires écoulés en une semaine. Suivent ensuite Rien ne t’efface de Michel Bussi (11.172 ex) qui coiffe Connemara de Nicolas Mathieu (10.750 ex) au poteau lui raflant la 3e position.
11/03/2022 - 12:14
Au coude à coude depuis des semaines, Le Grand monde de Pierre Lemaitre reprend la première place du classement des meilleures ventes de la semaine 8 avec 14.341 tomes écoulés. Il laisse ainsi Victor Castanet bon deuxième avec son essai Les Fossoyeurs: révélations sur le système qui maltraite nos ainés chez Fayard avec 13.508 exemplaires vendus. Connemara de Nicolas Mathieu conserve sa troisième place (13.260 ex.) après quatre semaines sur les tables des librairies.
04/03/2022 - 15:12
L’essai de Victor Catanet chez Fayard continue de grimper pour atteindre la première place du classement des 200 meilleures ventes de cette semaine 6. Les fossoyeurs : révélations sur le système qui maltraite nos aînés remonte cette fois-ci de trois échelons grâce à 30.522 exemplaires écoulés pour sa troisième semaine sur les tables des libraires. Pierre Lemaitre et son Grand monde perdent deux places (26.013 ex) et se retrouvent en troisième position juste derrière Jujutsu Kaisen T.13 chez Ki-oon qui fait son entrée à la deuxième place du top 5 avec 28.232 tomes vendus.
18/02/2022 - 12:38
À partir du 4 février prochain, les abonnés à la plateforme Netflix pourront découvrir À travers ma fenêtre, un film de Marçal Forès adapté du roman d'Ariana Godoy. Ce dernier sera publié le 9 février prochain dans une traduction d'Axelle Demoulin et Nicolas Ancion, aux éditions Hachette Romans.
06/01/2022 - 11:29