La lady aux secrets

Angleterre, 1872 Aux yeux de tous, lady Mary est une jeune femme discrète, timide et effacée, qui préfère la compagnie des livres à celle des gens. Mais derrière cette façade sans artifices se cache un esprit affûté, un sens du détail et de l'observation sans pareil, qui font de l'aristocrate la détective la plus efficace de toute l'Angleterre. Et c'est vers elle que se tournent ses pairs lorsqu'un vol ou une effraction met leur réputation en danger. Mieux que la police, lady Mary saura faire preuve d'autant de diligence que de discrétion. Du moins, tant qu'elle réussit à se concentrer... Or, le colonel Walter Trefusis, rencontré aux portes de l'Ecosse, est la plus envoûtante des distractions. Cet ex-soldat distingué et séduisant cache bien des secrets lui aussi, et pourrait se révéler être la plus fascinante des énigmes...