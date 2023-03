Cendrillon est morte. Edition collector

Le conte de Cendrillon n'est peut-être pas celui que vous connaissez... Deux cents ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince, mais le conte de fées est terminé. Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel, où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté de leurs parures. Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent... Sophia, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant des prétendants. Lors du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes. Mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de ce qu'elles avaient imaginé... Traduit de l'anglais (Etats-Unis)par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion "Kalynn Bayron fait plus que réécrire un conte de fées... Elle le brise et le reconstruit en une histoire entièrement originale et captivante où les filles décident enfin par elles-mêmes qui vivra heureuse pour toujours. ' - Brigid Kemmerer, autrice à succès de Un sort si noir et éternel "En renversant le conte de Cendrillon, Kalynn Bayron défie le patriarcat avec des héroïnes qui déchirent et une contre-histoire qui changera à jamais la façon dont les lecteurs perçoivent les contes de fées. ' - BOOKLIST