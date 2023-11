A travers ma fenêtre

Raquel est depuis toujours amoureuse d'Ares, son séduisant et mystérieux voisin. Elle l'observe en cachette à travers sa fenêtre et se désole qu'ils n'aient jamais échangé le moindre mot. Ce que Raquel ne sait pas, c'est que cette situation est sur le point de changer. Ares se met à la croiser dans les endroits les plus improbables et découvre peu à peu que Raquel n'est pas la jeune fille innocente qu'il imaginait. Désormais, l'objectif de Raquel est clair : il faut qu'Ares tombe amoureux d'elle. Mais elle n'est pas prête pour autant à renoncer à ce qu'elle est.