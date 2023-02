La fille invisible

On pourrait croire qu'Aurora est invisible : personne ne la connaît, elle n'a pas d'amis. Quand son corps est un beau jour retrouvé dans le vestiaire des filles, son meurtre fait rapidement le tour de l'école. Qui est cette Aurora et qui aurait bien pu vouloir la tuer ? C'est ce que cherche à comprendre Julia, petit génie passionné par les mystères non résolus, qui semblait la seule à voir Aurora. Avec l'aide de son meilleur ami, Julia décide de mener l'enquête, en commençant par interroger ses camarades et professeurs. Car pour elle, une chose est sûre : le meurtrier n'est pas loin...