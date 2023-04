Serpent & Dove Tome 3 : Gods & Monsters. Edition collector

Un amour qui brûlera pour l'éternité. Deux amants maudits réunis par le destin ou la providence. Lou a passé toute sa vie à fuir. Aujourd'hui, après un coup dur de Morgane, le temps est venu de réclamer ce qui lui revient de droit. Par la vie ou la mort. Mais ce n'est plus la Lou que ses amis pensaient connaître. Ce n'est plus la Lou qui a capturé le coeur d'un Chasseur. Une obscurité s'est installée en elle, et cette fois, il faudra plus que de l'amour pour lui rendre sa lumière. Par les dieux ou peut-être les monstres. Alors que Lou se bat contre ses démons, les sorcières, les Chasseurs et même les esprits de la terre se rassemblent pour un combat final. Reid est confronté à un choix terrible : un sacrifice dévastateur ou la mort de tous ceux qui lui sont chers. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion