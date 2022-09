Heat 2 : le roman de Michael Mann prévu en France pour mars 2023

Quand en septembre 2019 est dévoilée l’écriture d’un roman, revisitant le film où Robert De Niro et Al Pacino s’affrontaient dans une suite, l’enthousiasme est total. Un voleur professionnel, Neil McCauley, se retrouve face au détective Vincent Hanna — incarnés respectivement par Robert et Al. Une splendeur, aujourd’hui encore, malgré quelques rides — mais que voulez-vous, le temps n’épargne personne.

Heat 2 s’appuie sur les survivants du film — Hanna, d’une part, mais également McCauley et Chris Shiherlis (que campait alors Val Kilmer). Ce dernier, survivant du gang que dirige McCauley avait, dans le film, abandonné femme et fils pour éviter de se faire capturer. Donc, un roman qui tourne sur un mort, un type en cavale et un dernier, au bout de sa vie.

Des rues de Los Angeles aux antichambres des syndicats du crime taiwanais — et leurs terribles rivalités —, nous assistons à une opération massive de blanchiment d’argent. Et pour corser le tout, juste de l’autre côté de la frontière mexicaine, un cartel de la drogue entre dans la danse.

Organisations criminelles internationales contre agents fédéraux, Heat 2 plonge dans les luttes qui opposent les deux camps… Soit l’impatience vous prend, et il sera toujours possible de se ruer sur la version en langue anglaise, soit… attendre la traduction que proposera HarperCollins France. Caroline Lamoulie, la directrice éditoriale, nous en apprend un peu plus sur la préparation de cette sortie.

ActuaLitté : Quels traducteurs avez-vous choisi pour Heat 2 ?

Caroline Lamoulie : La traduction est assurée par un duo : Axelle Demoulin et Nicolas Ancion, qui travaillent ensemble depuis des années et avec qui nous avons des relations privilégiées chez HarperCollins. Le manuscrit faisant plus de 900.000 signes, la collaboration d’Axelle et Nicolas nous semblait un atout de taille pour mener à bien ce projet.

Traductrice de formation et écrivain, ils ont traduit ensemble plus de quatre-vingts romans de l'anglais et de l'espagnol depuis 2008. Axelle traduit ; Nicolas réécrit. Ils travaillent principalement la fiction, dans des genres aussi différents que le thriller, l'univers de la saga Star Wars, le fantastique, les romans pour enfants ou le polar déjanté, pour des éditeurs comme Pocket, Hachette jeunesse, Gautier Languereau, Fleuve, Robert Laffont et Seuil Jeunesse.

Nicolas Ancion, également auteur est aujourd’hui traduit dans plus de 10 langues. Il écrit également pour le théâtre. Son dernier spectacle, Blockbuster, tourne depuis quatre saisons sur les scènes d'Europe, avec plus de 200 représentations à son actif. Il prépare une adaptation de la BD à succès Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro et est également chroniqueur BD pour le site ActuaLitté [NdR : on est impatient de lui en toucher deux mots...].

Quelle est la date de publication visée ?

Caroline Lamoulie : Heat 2, de Michael Mann et Meg Gardiner paraîtra en mars 2023 dans la collection Harper Noir. Nous souhaitons profiter de la « saisonnalité polar » pour mettre en lumière cet ouvrage et nous espérons la venue de Michael Mann au salon Quais du polar 2023 qui l’a déjà invité.

Qu’est-ce qui a motivé votre intérêt pour ce titre ?

Caroline Lamoulie : HarperCollins Publisher a acquis les droits mondiaux de cet ouvrage et lorsque le groupe nous a communiqué l’information, nous leur avons immédiatement fait part de notre souhait absolu de le publier en France. La perspective de nous replonger dans l’univers de Heat, film culte devenu un classique du genre, et de pouvoir accompagner Michael Mann, l’un des plus grands réalisateur et metteur en scène américains contemporains et sa co-auteure, dans cette aventure littéraire est un événement en soi et une chance dans la vie d’une maison d’édition.

Nous avons reçu un extrait de 100 pages qui nous a littéralement projetés dans le territoire de Michael Mann et de Heat, notamment avec l’arrivée flamboyante du héros Chris Shiherlis (Val Kilmer dans le film) dans une Corvette décapotable noire. Les clichés hollywoodiens, la chute de l’american dream, la tension de la traque… tout y était. Nous nous devions de le publier !

Michael Mann lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait ce travail littéraire a répondu ainsi :

J’ai abordé l’écriture du roman avec la même précision et le niveau de recherche que j’apporte à mes films. Dans ma méthode, tout projet implique de s’immerger dans la culture du sujet et d’accumuler une foule d’impressions autant que d’informations précises, et de première main. Je veux connaître et ressentir jusqu’à la vie des habitants. Les habitudes, les attitudes, les valeurs familiales : j’aime naviguer dans ces environnements et y intervenir. Car on y découvre une authenticité, qui, je le crois, résonne pour le public : elle est réelle et vraie.

Démarrage en trombe

Le titre connait des ventes fantastiques depuis le 18 août aux US et la presse est extrêmement élogieuse, nous précise l'éditrice française. Mêmes les auteurs de polars consacrés y vont de leur compliment. Ainsi, James Patterson n’a pas tari d’éloges : « Je dois avouer que j’ai arrêté la lecture de temps à autre, mais uniquement parce que je ne voulais pas que le récit s’achève. »

Et de son côté, Don Winslow ajoute : « Heat 2 est un roman brillant et captivant, aux personnages riches et réels, avec une narration forte : elle représente l’une des plus authentiques figurations des criminels et des flics qui les traquent, de tout ce que j’ai lu. »

Reste donc à patienter un peu... et revoir le film ?