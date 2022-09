La sélection du prix Wepler - Fondation La Poste 2022

Chaque année depuis 25 ans, le Prix Wepler-Fondation La Poste récompense une œuvre littéraire contemporaine inclassable, et salue l’audace et la singularité d’un second titre par l’attribution d’une mention spéciale. La mise en place d’un jury tournant assure à ce Prix une liberté, une fraîcheur et une sincérité de jugement qui se traduit par un résultat souvent inattendu.

Depuis sa création par la librairie des Abbesses en 1998, le Prix est soutenu par la Fondation La Poste, mécène audacieux reconnu pour sa grande variété d’initiatives culturelles, ainsi que par la brasserie Wepler, lieu mythique d’ancrage de nombreux écrivains contemporains.

Le Prix Wepler-Fondation La Poste est doté d’une somme de 10.000 € et de 3000 € pour la mention spéciale.

Par ordre alphabétique des auteurs Grégoire Bouillier, Le cœur ne cède pas, Flammarion Corinne Desarzens, Un Noël avec Winston, La Baconnière Eva Kavian, L'engravement, Éditions La Contre Allée Jean-Baptiste Maudet, Tropicale tristesse, Le Passage Polina Panassenko, Tenir sa langue, Éditions de l'Olivier Anthony Passeron, Les enfants endormis, Éditions Globe Guillaume Perilhou, Ils vont tuer vos fils, Éditions de L'Observatoire Laurence Potte-Bonneville, Jean-Luc et Jean-Claude, Verdier Lucie Rico, GPS, P.O.L Jane Sautière, Corps flottants, Verticales Anne Savelli, Musée Marilyn, Inculte Kinga Wyrzykowska, Patte blanche, Seuil En 2021, le Prix Wepler avait salué Antoine Wauters pour Mahmoud ou la montée des eaux (Verdier).

Dossier : Rentrée 2022 : les prix littéraires de l'automne

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones