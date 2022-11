Le Prix Renaudot 2022 roman est attribué à Simon Liberati

Le roman Performance raconte la création et le tournage de Satanic Majesties, une série qui racontera les derniers jours du fantasque fondateur des Rolling Stones (groupe dont on célèbre cette année les 60 ans d’existence), Brian Jones. D’abord, il y a l’épisode du Redlands. La police fit une descente dans la maison de campagne anglaise de Keith Richards, dans le Sussex, où se gobergeaient les cinq musiciens de Londres et des amis ; coup monté de la presse et flagrant délit de possession de drogue.

Elle « marque l’ouverture du cabinet alchimique, le début de l’œuvre au noir. Les petits voyous d’opérette, compilateurs de musique négro-américaine, vont devenir le colossal monstre androgyne luciférien de la seconde époque. » Pour mener à bien ce projet audiovisuel, les producteurs font appel à un vieux dandy spécialiste des sixties, passé la soixantaine. 71 ans. Un écrivain qui n’écrit plus, en piteux état physique et mental.

L'ouvrage se concentre ensuite sur le voyage du groupe en 1967 vers le sud de la France, puis le Maroc, durant lequel les médecins diagnostiqueront à Brian Jones une pneumonie, jusqu'à sa mort...

Voici également la présentation de l'essai de Guillaume Durand, paru chez Bouquins :

S'il y a un peintre français qui, par son seul génie, a bouleversé le monde entier, c'est bien Edouard Manet. Depuis l'enfance, j'aime ses oeuvres, ses noirs, ses ivoires, ses énigmes, ses amoureuses. La violence extrême qu'il a suscitée est inimaginable aujourd'hui. Je vous propose une balade personnelle et intime dans sa vie. Ado, j'avais trois idoles : lui, Jacques Monory, le peintre des meurtres bleus, et Led Zeppelin. Vous allez les retrouver ainsi que des conversations sur le bel Edouard avec Koons, Barceló, Longo, Condo, Tabouret, Lavier, Yan Pei-Ming, Traquandi, Mivekannin et ceux qui font l'art vivant. Je ne suis pas historien, ce qui me permet de convoquer des surprises dans le secret des ateliers : Picasso, Warhol, De Niro père et fils, Hockney, Visconti, César, Niki de Saint Phalle, La Casa de Papel, Laurence des Cars, Bourdieu, la maladie brutale, le journalisme, mes parents, modestes marchands de tableaux et ceux du monde entier... Notre Hitchcock de la peinture a inventé l'art moderne pour le reste de la planète. Il adorait la vie et il a fini, presque paralysé, par peindre des fleurs déchirantes. Étant passé tout proche du ravin rejoindre mon père, je me suis autorisé ce roman vrai avec des reproductions magnifiques. Edouard Manet a vécu la mort aux trousses en revenant tout jeune du Brésil, à cause de la syphilis qui l'a tué à 51 ans. Comme Baudelaire à 46 ans. Il lui ferma les yeux. Il repose au cimetière de Passy, à Paris. Il incarne la preuve que l'art contemporain n'existe pas car le Déjeuner sur l'herbe est vivant pour l'éternité. Partout.

Le Prix Renaudot réunit, dans son jury, Dominique Bona, Franz-Olivier Giesbert, Georges-Olivier Châteaureynaud, Jean-Noël Pancrazi, Patrick Besson, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et J.M.G. Le Clézio.

La récompense emprunte son nom à Théophraste Renaudot (1586-1653), journaliste et médecin français, connu comme le créateur de la presse et de la publicité françaises.

Au cours de son histoire, le Prix Renaudot a notamment été décerné à Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon, Michel Butor, Édouard Glissant, Annie Ernaux, Dominique Bona ou encore Virginie Despentes. Son premier lauréat fut, en 1926, Armand Lunel.

À LIRE:Simon Liberati, Blues électrique

En 2021, le Prix Renaudot, catégorie Romans, avait été décerné à Amélie Nothomb pour Premier sang (Albin Michel), quand Anthony Palou remportait la récompense dans le domaine des essais, avec Dans ma rue y avait trois boutiques (Presses de la Cité).

Dossier : Rentrée 2022 : les prix littéraires de l'automne

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones