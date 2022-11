Catherine Millet reçoit le premier Prix Castel

Le premier Prix Castel, créé par le club privé du 6e arrondissement de Paris, revient à Catherine Millet pour son livre Commencements, publié par les éditions Flammarion.

Après une enfance de rêve, Catherine Millet poursuit dans la veine autobiographique avec le récit de ses débuts dans le monde de l'art contemporain. Son histoire personnelle, ses rencontres amicales et amoureuses, son passage à l'âge adulte sont étroitement mêlés à la découverte de ce milieu dont elle choisit de faire son métier. Ce faisant, elle brosse le portrait d'une époque et d'une génération, marquées par des artistes dont les carrières se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui.

Le résumé de l'éditeur pour Commencements :

Dans un café, une adolescente observe de loin un groupe de jeunes gens absorbés dans leur discussion. Elle ne sait pas encore qu'ils préparent une revue de poésie, mais, bientôt, elle attachera ses pas aux leurs. Premières lectures, premières amours, découverte de l'émotion esthétique, premiers écrits. Catherine Millet tente de détisser le mystérieux entrecroisement de hasards, de désirs confus, d'opportunités plus ou moins bien comprises qui conduisent une jeune fille sans bagage, sans argent et sans grande culture à quitter sa banlieue pour le Saint-Germain-des-Prés des artistes et des galeries d'art.

La vie intime et la vie professionnelle inéluctablement se mêlent. L'époque, c'est Mai 68 à Paris et l'émergence du quartier de SoHo à New York, l'apparition d'un art qui ne ressemble pas à l'art, la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui « l'art contemporain ».