Emmanuelle Bayamack-Tam reçoit le Prix Médicis 2022

Emmanuelle Bayamack-Tam est née en 1966 à Marseille. Vit à Villejuif. Elle publie aussi aux éditions P.O.L sous le nom de Rebecca Lighieri. Paru en 2018, Arcadie lui avait valu le Prix du Livre Inter l'année suivante.

Le résumé de l'éditeur pour La Treizième Heure :

Le Prix Médicis dans la catégorie Romans étrangers revient au roman Les Abeilles grises d'Andreï Kourkov, traduit du russe (Ukraine) par Paul Lequesne et publié aux éditions Liana Levi.

Le résumé de l'éditeur pour Les Abeilles grises :

Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch et Pachka. Désormais seuls habitants de ce no man’s land, ces ennemis d’enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s’ajoute la monotonie des journées d’hiver, animées, pour Sergueïtch, de rêves visionnaires et de souvenirs. Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois attirait des clients venus de loin pour dormir sur ses ruches lors de séances d’« apithérapie ». Le printemps venu, Sergueïtch décide de leur chercher un endroit plus calme. Ayant chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à l’aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries de l’Ukraine de l’Ouest et du silence des montagnes de Crimée, l’œil de Moscou reste grand ouvert... Quand le grand frère russe surveille.