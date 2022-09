Le Prix Décembre 2022 révèle sa deuxième sélection en 5 romans  

Pour sa deuxième édition, le Prix Mare Nostrum, Grand Prix Méditerranéen de Littérature et de Spiritualité récompensera le 30 novembre 2022 des œuvres de fiction et des essais en langue française ou traduites en français dans les catégories Roman méditerranéen – Premier roman – Histoire et Géopolitique – Philosophie et Spiritualité. Un prix littéraire original qui entend célébrer l'union, la diversité, et la richesse littéraire de toutes les rives de la Méditerranée.