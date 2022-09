55 lycées impliqués pour désigner le Prix Goncourt des Lycéens 2022

Créé et organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, sous le haut patronage

de l’Académie Goncourt, le Prix Goncourt des Lycéens donne l’opportunité à près de 2000 lycéens de se

plonger dans une lecture passionnée et de faire entendre leur voix pour élire leur lauréat, parmi les 15 auteurs

sélectionnés par l’Académie.

Il contribue à l’engagement du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse pour développer le goût de la lecture et à celui de la Fnac pour la transmission et l’accès à la culture pour tous.

La sélection du Prix Goncourt des Lycéens 2022 :

Muriel Barbery, Une heure de ferveur, Actes Sud

Grégoire Bouillier, Le coeur ne cède pas, Flammarion

Nathan Devers, Les liens artificiels, Albin Michel

Giuliano de Empoli, Le Mage du Kremlin, Gallimard

Carole Fives, Quelque chose à te dire, Gallimard

Sabyl Ghoussoub, Beyrouth-sur-Seine, Stock

Brigitte Giraud, Vivre vite, Flammarion

Sarah Jollien-Fardel, Sa préférée, Sabine Wespieser

Cloé Korman, Les Presque Soeurs, Seuil

Makenzy Orcel, Une somme humaine, Rivages

Yves Ravey, Taormine, Éditions de Minuit

Pascale Robert-Diard, La petite menteuse, L'Iconoclaste

Emmanuel Ruben, Les Méditerranéennes, Stock

Monica Sabolo, La vie clandestine, Gallimard

Anne Serre, Notre si chère vieille dame auteur, Mercure de France

Durant deux mois, les élèves de 55 lycées (dont 5 lycées français de l'étranger), de classes de seconde, première ou terminale, générales, technologiques ou professionnelles, vont lire et étudier l’ensemble des ouvrages de cette sélection 2022.

Pour nourrir leur réflexion, ils auront l’opportunité d’échanger et de débattre en présentiel avec les auteurs en lice lors de rencontres. Les lectures et les échanges littéraires de septembre à novembre donneront la possibilité aux lycéens de choisir leurs 3 finalistes régionaux lors de délibérations régionales qui se dérouleront lundi 21 novembre, à huis clos, dans 6 villes en France.

Les lycéens délégués nationaux se rendront ensuite aux délibérations nationales, qui auront lieu à Rennes le jeudi 24 novembre au matin, et seront suivies de la proclamation du lauréat à 13h.

L'année dernière, Clara Dupont-Monod avait remporté le Prix Goncourt des Lycéens 2021 avec son roman

S’adapter publié aux éditions Stock.

