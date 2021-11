Le Prix Mare Nostrum récompense Kahina Bahoul et Giulia Caminito

Doté de 6000 € par lauréat, ce Prix met en valeur le patrimoine culturel et littéraire méditérranéen. Son objectif est de récompenser, parmi tous les ouvrages chroniqués sur le site (plus de 320 chroniques), un essai et un roman publiés en France sur la thématique méditerranéenne. Les deux jurys, resserrés à sept membres chacun, sont composés d'écrivains, de professeurs et d'universitaires.

Pour cette première édition, le Prix dans la catégorie essai a été décerné à Mon islam, ma liberté, de Kahina Bahoul (Albin Michel).

Le résumé d’après l’éditeur :

Kahina Bahloul est la première femme imame en France. Née d’un père kabyle issu d’une famille de marabouts et d’une mère française d’origines juive et catholique, elle a grandi en Algérie où elle a vécu au plus près la montée de l’intégrisme. Spécialiste de la mystique musulmane et plus particulièrement de l’œuvre d’Ibn ‘Arabi, le grand mystique andalou, elle décide de s’engager plus activement à la suite des attentats de 2015.

Revendiquant, sur la base de sources classiques, la légitimité pour une femme d’être imame, de diriger les prières et d’enseigner, elle fonde en 2019 la mosquée Fatima, d’inspiration soufie, ouverte aux femmes voilées ou non, mais aussi aux non-musulmans. À l’image de la reine berbère résistante dont elle a hérité le prénom et le caractère, Kahina Bahloul est aujourd’hui présente sur tous les fronts pour évoquer la possibilité d’un islam moderne et libéral.

Pour la première fois, cette femme de dialogue et de paix nous fait partager sa pensée. C’est l’occasion pour elle d’explorer la diversité et la spiritualité inscrite dans ses origines, de témoigner de son parcours et d’expliquer sa vision d’un islam enfin affranchi des peurs et des scléroses.