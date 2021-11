Mathieu Palain, Prix Interallié 2021 pour Ne t'arrête pas de courir

Mathieu Palain l'a remporté face à Mon maître et mon vainqueur, de François-Henri Désérable (Gallimard), Bellissima, de Simonetta Greggio (Stock) et On ne parle plus d'amour, de Stéphane Hoffmann (Albin Michel).

Ne t'arrête pas de courir a déjà reçu le Prix Blù Jean-Marc Roberts 2021, en septembre dernier.

Le résumé de l'éditeur pour Ne t'arrête pas de courir :

« Je voulais qu'il change. Qu'il s'en sorte. Qu'il arrête de voler et qu'il devienne champion olympique. Je rêvais. Je refusais de voir une réalité que pourtant il ne me cachait pas. » De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se dévoilent. L'un, Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain alors qu'il se rêvait footballeur. L'autre, Toumany Coulibaly, cinquième d'une famille de dix-huit enfants, est un athlète hors normes et un braqueur de pharmacies.

Champion le jour, voyou la nuit : il y a une « énigme Coulibaly » que Mathieu Palain tente d'éclaircir autant qu'il s'interroge sur lui-même. « L'enfermement, l'amitié et la délinquance, pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas. J'ai longtemps tourné autour de ces obsessions. Et puis j'ai rencontré Toumany. »

Le jury de la récompense, totalement masculin, réunit Gilles Martin-Chauffier, Stéphane Denis, Jacques Duquesne, Serge Lentz, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Marie Rouart, Jean-Christophe Rufin, Philippe Tesson et Florian Zeller.

L'année dernière, le Prix Interallié avait salué Irène Frain pour Un crime sans importance (Seuil).

