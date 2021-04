Laurent Koutaïssoff, Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2021

Le jury de la 7e édition du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne, emmené par son président le comédien Michel Voïta, a choisi de récompenser Laurent Koutaïssoff, auteur du roman Atlas paru en 2020 chez Bernard Campiche Editeur. Le prix lui a été remis lors d’une cérémonie diffusée en direct sur la page Facebook Lire à Lausanne mercredi 21 avril à 19h depuis le Casino de Montbenon, en présence du syndic de Lausanne Grégoire Junod.

Né en 1966 à Montreux, Laurent Koutaïssoff suit un parcours professionnel dans les médias et la communication en Suisse romande tout en développant une carrière de romancier. Actuellement chef du Bureau d’information et de communication du Canton de Vaud, il a publié précédemment La Mort de la carpe (Slatkine) en 2012, Le sourire de Thérèse (Slatkine) en 2014 ainsi qu’un recueil de poésie, Les Chemins à l’envers (Slatkine) et des pièces de théâtre.

Atlas narre le destin de Christophe qui grandit auprès de parents dont le jeu, à la fois ludique et cruel, consiste à voyager sans partir de la maison. À leur mort, Christophe, vendeur de DVD dans la boutique Karloff, lecteur passionné du Comte de Monte-Cristo, met le feu à leur appartement. Roman de la libération du passé et de la résilience, Atlas est une puissante évocation des dysfonctionnements familiaux et du pouvoir de l’imagination et de la littérature.

« Il a séduit le jury par la poésie du propos, sa singularité et la tenue de l’écriture, explique son président Michel Voïta. Laurent Koutaïsoff fait preuve d’une grande originalité, de méticulosité pour décrire des personnages étranges, mais jusqu’au bout attachants et d’un style tenu de la première à la dernière ligne. »

Le jury du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2021 était composé de Mesdames Samantha Bilski- Madiou, Corinne Bohnenblust, Gafia Galay, Emma Maulet, Sanda Samitca et Agata Zaza, ainsi que de Messieurs Owen Boukamel, Hervé Ghellaï, Jean-Claude Mouly et Vincent Turin.

Les autres romans en lice étaient Se réjouir de la fin, d’Adrien Gygax, La soustraction des possibles, de Joseph Incardona, Un garçon rencontre une fille, de Nadine Richon, Après le monde, d’Antoinette Rychner et Neiges Intérieures, d’Anne-Sophie Subilia.

