Paul Kawczak et Caroline Dorka-Fenech, lauréats du Rendez-vous du premier roman 

Après six mois de rencontres, souvent virtuelles, et de débats, ils ont élu leurs lauréats : l’auteur Paul Kawczak pour Ténèbre (La Peuplade) pour la sélection québécoise et franco-candienne, et l’autrice Caroline Dorka-Fenech pour Rosa Dolorosa (de la Martinière) pour la sélection hors-Canada.

Qu'est-ce que les Rendez-vous du premier roman ?

Une dynamique francophone autour des premiers romans, initiée par le Festival du premier roman de Chambéry, en France, et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ).

Une sélection de huit premiers romans québécois et franco-canadiens et huit premiers romans francophones hors-Canada, lus par des lecteurs de clubs partout au Québec, au Canada et en Colombie. Les lecteurs se rencontrent régulièrement pour partager, débattre et élire leurs favoris. Ce réseau de lecteurs dédiés aux premiers romans promeut la lecture et propulse la relève littéraire sur la scène nationale et internationale.

Cette année, les lectrices et lecteurs réunis dans 20 clubs dans 12 régions du Québec, en Ontario et également à Bogotá, en Colombie, ont lu, discuté, débattu puis voté pour leurs romans favoris.

Cette dynamique commune autour des premiers romans francophones est coordonnée par l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), l'Association Lectures Plurielles qui coordonne le Festival du premier roman de Chambéry, en France, et la Fondation Lire pour réussir.

Les deux lauréats seront conviés à prendre part au Festival littéraire international Metropolis bleu, du 24 avril au 2 mai, pour une activité virtuelle. Se joindront à eux, les deux lauréates de l'édition 2020 du Prix, Marie-Ève Thuot (La trajectoire des confettis, Les herbes rouges, Québec) et Victoria Mas (Le bal des folles, Albin Michel, France). Paul Kawczak et Caroline Dorka-Fenech se retrouveront ensuite lors du Festival du premier roman de Chambéry, du 27 au 30 mai 2021.

Le prix du lauréat de la sélection québécoise et franco-canadienne, Paul Kawczak, est doté d'une bourse de 1 000 $.

Valérie Jessica Laporte, parmi les lauréats du Festival du premier roman de Chambéry

Le Festival de Chambéry accueillera dans sa programmation une autre autrice québécoise, Valérie Jessica Laporte. Son premier roman Méconnaissable (Libre expression), également en lice pour l'édition 2021 du Prix, a été plébiscité par le réseau de lecteurs de Lectures Plurielles.