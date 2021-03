Les 12 titres finalistes du Prix Strega 2021 ont été sélectionnés

Voici les douze titres sélectionnés : Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) ; Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) ; Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) ; Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) ; Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori) ; Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi) ; Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie) ; Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio) ; Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa) ; Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza) ; Alice Urciuolo, Adorazione (66eet2e) ; Roberto Venturini, L’anno che a Roma fu due volte Natale (Sem). On remarque une majorité de femmes, 7, par rapport aux hommes, 5.

Le fonctionnement du prix

Le comité directeur est composé de Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Melania G. Mazzucco (président), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi et Giovanni Solimine.

Qui seront les votants ? Les livres qui ont été choisis seront lus et recevront les votes d’un jury composé de 660 électeurs éligibles. Les votes des « Amis du dimanche » s’ajouteront à ceux exprimés par les chercheurs, les traducteurs et les amoureux de langue et de littérature italiennes, sélectionnés par les Instituts culturels italiens à l’étranger, les forts lecteurs choisis par les librairies indépendantes de toute l’Italie, les votes collectifs exprimés par les écoles, les universités et les groupes de lecture.

Quels sont les prochains rendez-vous ? La « cinquina » — les cinq titres finalistes — passera aux votes le 10 juin 2021. L’élection du gagnant aura lieu le jeudi 8 juillet 2021.

Une édition exceptionnelle

L’édition 2021 est en soi exceptionnelle, non seulement parce qu’elle est la deuxième en pleine pandémie, mais aussi pour le nombre record de livres soumis : pas moins de 62 livres, soit le plus grand nombre de candidats jamais atteint, compte tenu du changement de règlement intervenu en 2018 permettant à chaque ami du dimanche de proposer un ouvrage.

En ce qui concerne les auteurs sélectionnés, « ils représentent plusieurs générations, avec une fourchette d’âge de soixante-trois ans. La majorité, cependant, est née dans les années 1960, 1970 et 1980 », a déclaré Melania G. Mazzucco, présidente du Comité directeur.

Dystopie et autobiographie, sous le signe du féminin

« Parmi les soixante-deux titres proposés, nous avons remarqué la récurrence de la dystopie et de l’autobiographie, et une méfiance générale à l’égard du roman d’intrigue et de genre », affirme toujours la présidente du Comité directeur Melania G. Mazzucco.

En effet, l’autobiographie et les histoires familiales semblent être protagonistes d’un bon nombre de ces romans : « Des histoires liées à l’expérience personnelle de l’auteur ou de l’auteure, à leur univers privé et proche (amis, parents, connaissances), et à la géographie locale et provinciale. Dans certains cas, cette expérience recoupe la grande histoire, mais il s’agit le plus souvent de micro-récits intimes. Ce sont des histoires de familles, dominées par les figures des mères — souvent inaffectives, furieusement antagonistes — et des sœurs, tandis que les pères sont presque absents, indésirables, superflus ou réduits au silence. Ce sont des histoires de filles sans enfance, d’adolescentes solitaires ou marginalisées », explique Mazzucco.

La lumière tombe donc surtout sur les personnages féminins, et en particulier les mères. Un autre élément symbolique qui a recueilli beaucoup d’attention est celui de la maison : « Le sentiment d’exclusion sociale et le ressentiment enflamment certains de ces livres. Ce sont des histoires de témoignage, de vie vécue ou à venir. Ce sont des histoires domestiques, dans lesquelles la maison — habitée, possédée, perdue, occupée, hantée par des objets — devient un personnage. En cette année de confinement dans les murs domestiques ou dans les murs métaphoriques de nos frontières nationales, ce n’est certainement pas une coïncidence aléatoire » souligne encore le président du Comité directeur du Prix.

Un manifeste frais et coloré

Enfin, l’image qui accompagne la 75e édition du prix, créée par Lorenzo Mattotti, l’un des dessinateurs italiens les plus connus au niveau international, est aussi consacrée à des figures féminines, « des sorcières contemporaines qui se battent pour leurs droits et pour leur condition », comme le souligne l’auteur du manifeste à l’agence de presse Ansa.