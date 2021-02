Alain Ducasse remporte le Prix Champagne Collet du Livre de Chef

En cette année exceptionnelle, dans le but de respecter les conditions sanitaires en vigueur, une délibération à huis-clos s’est tenue en visioconférence, uniquement tournée vers l’édition, sans que les Chefs ne puissent défendre leurs ouvrages le temps d’un dîner en accords mets-champagnes.

Le Grand Livre de la Naturalité a été écrit par Nicolas Chatenier, avec des photographies de Philippe Vaurès Santamaria et une conception graphique assurée par Pierre Tachon - Soins Graphiques.

Le résumé de l'éditeur :

En 2014, Alain Ducasse fixe avec la Naturalité, un cadre exigeant et visionnaire pour la cuisine qu’il veut voir servir dans son restaurant du Plaza Athénée à Paris. Des plats et des desserts créés à partir de légumes, céréales, et protéines de pêche durable qui proviennent exclusivement du terroir français. Par respect pour l’environnement et dans un esprit anti gaspillage, toutes les parties de ces produits de qualité sont utilisées. C’est une révolution dans un restaurant trois étoiles ! Pour la première fois, dans cet ouvrage évènement signé par celui qui occupe les sommets de la cuisine depuis trente ans, toutes les recettes servies dans son restaurant éponymes du Plaza Athénée sont rassemblées : plus de 100 recettes inédites dont 80 plats et 20 desserts.

« Jessica, Romain et moi - même sommes très heureux de remporter ce prix en cette année si particulière. La cuisine de la Naturalité a acquis une dimension politique dans sa capacité à démontrer à quel point les ingrédients les plus communs et les plus accessibles peuvent mener aux goûts les plus essentiels. Soucieux des ressources de la planète, conscient de la surconsommation, j'étais animé par ce désir qui a toujours présidé à l'expression de ma cuisine : aller à l'essentiel et renouer avec le goût original des produits », a souligné Alain Ducasse.

Le jury 2020, majoritairement constitué d’habitués de l’exercice dont l’entente et les échanges pertinents nourrissent les délibérations , réunit François Sapis (Champagne Collet), Patrick Rougereau (photographe culinaire), Déborah Dupont (directrice de la Librairie Gourmande), Claire Pichon (rédactrice en chef de Fou de Cuisine), Nicolas Rouvière (directeur artistique) et Emmanuel Rubin (journaliste au Figaro).

L'année dernière, les Chefs Jérôme Banctel et Yann Couvreur avaient reçu le Prix Champagne Collet du livre de Chef.

