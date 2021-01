Joëlle Toledano reçoit le Prix du livre d'Économie 2020

Le prix du livre d'Économie 2020 a été remis par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et Marc Ladreit de Lacharrière, président du jury, président-directeur général de Fimalac, membre de l’Institut.

Le résumé de l'éditeur pour GAFA Reprenons le pouvoir ! :

Il y a vingt ans Apple entamait avec le retour de Steve Jobs sa seconde vie. Google et Amazon étaient des start-up et Facebook n'existait pas. Vingt ans après, les GAFA font partie des entreprises les plus puissantes au monde. N'avons-nous pas fait preuve de naïveté face à ces jeunes pousses qui se réclamaient de la liberté d'entreprendre et de l'innovation ? Peut-on encore lutter contre ces empires plébiscités par les consommateurs et aux ambitions sans limite ?