Trois romans pour la dernière sélection pour le prix des Deux Magots 

Le successeur de Jérôme Garcin, lauréat du Prix des Deux Magots 2020 pour Le dernier hiver du Cid paru aux Éditions Gallimard sera connu mardi 26 janvier 2021. Le jury du Prix des Deux Magots s’est réuni lundi 7 décembre pour dévoiler sa dernière sélection parmi une liste d’ouvrages parus à la rentrée littéraire. Trois titres sont encore en lice pour le Prix des Deux Magots 2021.

David Le Bailly, L’Autre Rimbaud

L’Autre Rimbaud de David Le Bailly (L’Iconoclaste) est une révélation sur l’un des plus grands mythes de la littérature française. Cet autre Rimbaud, c’est Frédéric, frère aîné d’Arthur. Oublié des plus grands spécialistes du poète, ostracisé par sa propre famille, David Le Bailly s’interroge ici sur la complexité des rapports familiaux à travers un roman singulier où la fiction se mêle à l’enquête.

Maël Renouard, L’historiographe du royaume

L’historiographe du royaume de Maël Renouard (Grasset) raconte l’histoire d’Abderrahmane Eljarib né la même année qu’Hassan II. Fils d’instituteur, méritant, il est choisi pour étudier au Collège Royal de Rabat avec le futur roi. Mais ces années de proximité ne lui seront d’aucun secours une fois le souverain parvenu au pouvoir. Une transposition virtuose des Mille et Une Nuits et des Mémoires de Saint-Simon au XXème siècle, qui fait revivre trente ans d’histoire du Maroc, entre le crépuscule du protectorat et le début des années de plomb.

Emmanuel Ruben, Sabre

Sabre d’Emmanuel Ruben (Stock) est une quête à la fois historique et romanesque où Samuel Vidouble, le narrateur, explore les légendes de ses ancêtres. Coincé dans la maison poussiéreuse de ses grands-parents, dans un cul de sac de la France et de l’Europe, Samuel Vidouble, professeur d’histoire, décide d’enquêter sur son souvenir d’enfance, un sabre de modèle inconnu dans la salle à manger de ses grands-parents.