Antoine Dole, président du Prix Landerneau Album Jeunesse 2021

Annoncés fin janvier, les 5 titres de la sélection seront choisis par un jury composé de 10 libraires jeunesse des Espaces Culturels E.Leclerc. Aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, Antoine Dole présidera les délibérations finales qui prendront en considération le vote de l’ensemble du réseau, soit 1189 libraires invités à voter pour l’album de leur choix.

Pour sa 8e édition, le Prix Landerneau Album Jeunesse récompensera un livre écrit en français, publié dans l’année et destiné à des lecteurs âgés de 3 à 8 ans. Porteur d’un message contribuant à initier l’enfant à la découverte du monde et de soi, l’album devra allier qualités graphiques et éditoriales. Le lauréat recevra une dotation de 6 000 € et bénéficiera d’une campagne de publicité dans la presse et dans l’ensemble des Espaces Culturels E.Leclerc.

En 2020, le Prix Landerneau Album Jeunesse a couronné Bulle d’été de Florian Pigé (HongFei Cultures).

Antoine Dole, alias Mr Tan...

Antoine Dole est écrivain et scénariste pour la jeunesse. Dans ses romans, il s’intéresse de près à la difficulté de vivre et de communiquer, qu’il explore dans une langue nerveuse et affûtée, à travers notamment Ce qui ne nous tue pas, Naissance des cœurs de pierre qui lui vaut une mention spéciale du Prix Vendredi en 2017 ou Ueno Park, sélection des Pépites internationales 2019 de l’Institut français.

ÉDITION: les meilleures ventes BD de 2020

Parallèlement, il donne vie à plusieurs personnages de bande dessinée sous le pseudonyme de Mr Tan pour l’édition (chez Bayard, Actes Sud, Casterman, Gallimard BD, Glénat, entre autres) et la presse jeunesse (Le Journal de Mickey, Bayard Presse, Milan Presse). Il est notamment le créateur et scénariste de la série Mortelle Adèle (Bayard Éditions) véritable phénomène éditorial qui, en 2020, a dépassé les 5 millions d’exemplaires écoulés.

Au mois d’avril, Antoine Dole dévoilera une nouvelle facette de son talent avec la création d’un nouvel univers pour les petits, Gadou, un petit panda dont il a imaginé et dessiné les traits (Bayard Éditions).