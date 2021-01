Le Prix Libr'à Nous 2021 dévoile ses finalistes

Ils sont 304 libraires francophones, pas plus, pas moins, à participer à cette nouvelle édition du Prix Libr'à Nous, pour 2021. Voici donc, sans plus attendre, les finalistes.

Littérature francophone

Chavirer, Lola Lafon, Actes Sud

Histoires de la nuit, Laurent Mauvignier, Les Éditions de Minuit

Ce qu'il faut de nuit, Laurent Petitmangin, La manufacture de livres

Littérature étrangère

American Dirt, Jeanine Cummins, traduit de l'anglais par Françoise Adelstain et Christine Auché, Éditions Philippe Rey

Ohio, Stephen Markley, traduit de l'anglais par Charles Recoursé, Éditions Albin Michel

Betty, Tiffany McDaniel, traduit de l'anglais par François Happe, Éditions Gallmeister

Là où chantent les écrevisses, Delia Owens, traduit de l'anglais par Marc Amfreville, Editions du Seuil

Polar

Marseille 73, Dominique Manotti, Éditions Les Arènes (Equinox)

La deuxième femme, Louise Mey, Éditions JC Lattes / Le Masque

Entre fauves, Colin Niel, Éditions du Rouergue Noir

Littérature jeunesse

Romance, Arnaud Cathrine, Collection R Editions Robert Laffont

L'année de grâce, Kim Liggett, traduit par Nathalie Peronny, Casterman Jeunesse

Bordeterre, Julia Thévenot, Éditions Sarbacane

Album jeunesse

Julian est une sirène, Jessica Love, Pastel

Forêt des frères, Yukiko Noritake, Actes Sud Junior

La plus belle crotte du monde, Marie Pavlenko et Camille Garoche, Little Urban

Un peu beaucoup, Olivier Tallec, Pastel l'école des loisirs

BD

Carbone & Silicium, Mathieu Bablet, Ankama Editions, Label 619

L’accident de chasse, David Carlson et Landis Blair, Sonatine Editions

Peau d’homme, Hubert et Zanzim, Éditions Glénat BD

Malgré tout, Jordi Lafebre, Dargaud

Imaginaire

Vigilance, Robert Jackson Bennett, traduit de l'anglais par Gilles Goullet, Le Bélial'

Un long voyage, Claire Duvivier, Aux Forges de Vulcain

Les abysses, Rivers Solomon, traduit de l'anglais par Francis Guévremont, Aux Forges de Vulcain

