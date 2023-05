Mangas, comics : la librairie L'Ange Bleu annonce ses lauréats 2023

Les lauréats ont été élus par 16.000 jurés entre 9 et 18 ans provenant de 1200 établissements (collèges, lycées, médiathèques) en France et francophones à l’étranger. Ils ont étudié les différents titres pendant un an.

Les ouvrages sélectionnés sont parus au plus tôt le 1er septembre 2021 et le dernier le 31 août 2022 en France.

Les lauréats des quatre premiers prix ont été élus par des lecteurs âgés de 11 à 18 ans.

Prix Bulles de Cristal

Lancé il y a 12 ans par la librairie L’ange bleu, le prix a pour objectif de proposer à la lecture et au vote, parmi les milliers de bandes dessinées qui sortent chaque année, des ouvrages dont le graphisme, l’histoire, les personnages et les dialogues sont particulièrement exigeants.

Le choix des bandes dessinées appelées à concourir a été fait par Thibault Garnier, graphiste passionné de BD.

Les lauréats élus par 1200 lecteurs sont :

Dans la catégorie 11/14 ans, Les cœurs de ferraille T.1 de Beka et Jose Juis Munuera (Dupuis)

Dans la catégorie 15/18 ans, La conférence de Grand, Mahi (Dargaud)

Prix Comiks

Lancé il y 5 ans par la librairie L’ange bleu, la récompense vise à proposer à la lecture et au vote, parmi les centaines de comics qui sortent chaque année, des ouvrages dont le graphisme, l’histoire, les personnages et les dialogues sont particulièrement exigeants.

Le choix des comics appelées à concourir a été fait par Thierry Lequenne, libraire.

Les lauréats élus par 650 lecteurs sont :

Dans la catégorie 11/14 ans , La fille de la mer de Ostertag, de Molly Knox Ostertag (Kinaye)

Dans la catégorie 15/18 ans, Beta Ray Bill de Daniel Warren Johnson (Panini)

Prix chimère

Lancé il y a 13 ans par la librairie L’ange bleu, ce Prix a pour fonction d'orienter les jeunes lecteurs vers la découverte d’ouvrages de qualité, la fréquentation des centres de documentation et bibliothèques, de mettre en place un fond spécifique et d’organiser partenariats et modules pédagogiques.

Le choix des romans appelés à concourir a été fait par Morgane Vasta, médiatrice en littérature jeunesse.

Les lauréats élus par 1200 lecteurs pour le Prix du roman imaginaire sont :

Dans la catégorie 11/14 ans, Amari T.1 : Amari et le bureau des affaires surnaturelles de B.B Alston (Trad. Sidonie Van den Dries, Bayard Jeunesse)

Dans la catégorie 15/18 ans, Vanja et le loup de Owen Margaret (Trad. Cécile Chartres, Pocket Jeunesse)

Prix Real

Lancé il y a 8 ans par la librairie L’ange bleu, le Prix a le même objectif que le précédent, à la différence qu'il s'agit d'un roman de vie (mélange d’humour, d’amour, de drame et de société). Le choix des romans appelés à concourir a été fait également par Morgane Vasta.

650 lecteurs âgés de 11 à 18 ans ont élu :

Dans la catégorie 11/14 ans (ex aequo) : Mon cheval de Bataille de Delphine Pessin (Didier Jeunesse) et La vérité sur ce qu’il y a dans ma tête de Lucie Pierrat-pajot et Lucia Calfapietra (Auzou).

Dans la catégorie 15/18 ans, Amande de Sohn Won-Pyung (Trad. Juliette Lê, Pocket Jeunesse)

Le Prix Mangawa

Lancé il y a 19 ans par la librairie L’ange bleu, le Prix a pour finalité d’orienter les jeunes vers la découverte de mangas de qualité en faisant connaître et apprécier les mangas à ces derniers.

Le choix des mangas, manhwas et manhuas appelés à concourir a été fait par Hiba Boudhim, Yasser Boudhim, et Thierry Lequenne.

Les lauréats ont été élus par 12.000 lecteurs âgés de 9 à 18 ans :

Dans la catégorie 9/10 ans, The sound of my soul de Saito Rin (Akata)

Dans la catégorie 11/14 ans, (Prix Shonen) Togen Anki : la légende du sang maudit T.1 par Yura Urushibara (Trad. Aline Kukor, Kana) ; (Shojo) The abandoned Empress T.1 de Ina Yuna (Trad. Flora Deregnaucourt, Kbooks) ; ainsi que (Seinen) The god of high school T.1 de Park, Yong-Je Park(Trad. Webtoon, Kbooks)

Dans la catégorie 15/18 ans, (Shonen) Sakamoto Days T.1 de Yuto Suzuki (Trad. Karine Rupp-Stanko

, Glénat) ; (Shojo) L’oiseau d’or de Kainis T1 de Kazuki Hata (Trad. Hana Kanehisa, Glénat) ; ainsi que (Seinen) Sweet Home T.1 de Kim Carnby et Youngchan Hwang (Trad. Webtoon, Ki-oon)

Prix Takavoir

Lancé il y a 1 an par la librairie, le Prix a pour objectif d’orienter les jeunes lecteurs vers la découverte d’ouvrages diversifiés de qualité, de les amener à fréquenter la Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) des écoles ainsi que les bibliothèques et médiathèques. Et de leur permettre d’acquérir un statut de lecteur de littérature, de mettre en place ou compléter un fonds d’ouvrages diversifiés et de lancer d’autres animations autour du prix et établir des partenariats avec d’autres établissements.

Le choix des ouvrages appelés à concourir a été fait par Morgane Vasta et Thierry Lequenne, précédemment mentionnés. Des lecteurs âgés de 9 et 10 ans ont élu le lauréat du Prix Takavoir qui distingue un ouvrage parmi un conte, un roman, un album, une bande-dessinée et un manga paru dans l’année.

Le lauréat est Sosuke Toka pour Ranking of kings T.1 (Trad. Sébastien Ludmann, Ki-oon)

Crédits photo : Markus Spiske (CC BY SA)

