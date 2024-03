La deuxième sélection du Prix Fragonard 2024 est connue

Depuis plusieurs mois, le jury explore les récentes publications de littérature étrangère écrites par des femmes, dans le but de récompenser l'auteure la plus remarquable de l'année 2024, ainsi que sa traductrice.

Le Prix est attribué à une œuvre littéraire féminine, traduite en français et éditée en France du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024.

L'auteure distinguée sera honorée d'un montant de 5000 €, tandis que le traducteur recevra 2000 €. De plus, la Maison Fragonard invite l'écrivaine à séjourner pendant huit jours à Arles, dans la maison d’hôtes appartenant au parfumeur.

Voici les quatre ouvrages toujours en lice pour la troisième édition de la récompense littéraire :

Les filles du chasseur d'ours, d'Anneli Jordahl (trad. Anna Gibson), L'Observatoire

Du même sang, de Denene Millner (trad. Valérie Le Plouhinec), Le Cherche Midi

Les âmes errantes, de Cécile Pin (trad. Carine Chichereau), Stock

La diplomate, de Lucy Fricke (trad. Isabelle Liber), Le Quartanier

Pour cette 3e édition, le comité du Prix Fragonard est heureux d’accueillir trois nouvelles personnalités parmi les membres du jury : Clara Dupont-Monod, journaliste et autrice, Liya Kebede, mannequin, actrice et créatrice, et Olivia de Lamberterie, autrice et critique littéraire.

Membres du jury édition 2024 : Jakuta Alikavazovic, autrice et traductrice, Elise Boghossian, fondatrice de l’ONG Elisecare, Danielle Cillien Sabatier, libraire, Clara Dupont-Monod, journaliste et autrice, Alina Gurdiel, directrice littéraire, Liya Kebede, mannequin, actrice et créatrice, Olivia de Lamberterie, autrice et critique littéraire, Maria Larrea, autrice, scénariste et réalisatrice, Daniel Medin, professeur de littérature, Mathieu Palain, écrivain et journaliste, Charlotte Urbain, directrice culture et communication (Fragonard), Agnès Webster, Présidente Directrice Générale (Fragonard).

Lors de sa deuxième édition, le Prix de littérature étrangère Fragonard 2023 a été remis à Yoko Tawada pour En éclaireur (traduit par Dominique Palmé, éditions Verdier), lors d'une cérémonie qui s'est tenue le jeudi 1er juin au Musée du Parfum à Paris.

Fondée en 1926, la Maison Fragonard, reconnue pour son héritage en parfumerie, célèbre aussi l'art de vivre à la française à travers ses créations.

