Un prix littéraire jeunesse pour sensibiliser au handicap

Fin 2019, le collectif handi-féministe Les Dévalideuses fut créé dans le but de mettre en avant les enjeux des femmes et des minorités de genre handicapées au sein du mouvement féministe. Leur mission centrale est de sensibiliser au sujet des défis particuliers résultant de la convergence entre discriminations de genre et handicap.

L'objectif de ce prix littéraire est de promouvoir des livres qui abordent le handicap de manière objective et positive, évitant tout sentimentalisme excessif ou victimisation.

Pour sa première édition, le prix proposera quatre titres, incluant au moins une bande dessinée ou un manga, répartis en deux catégories : la sélection cycle 3 pour les élèves de CM1, CM2 et 6ème, et la sélection cycle 4 pour ceux de 5ème, 4ème et 3ème. Ce prix s'ouvre tant aux établissements scolaires qu'aux participants individuels.

Son nom, « Les Petites cuillères », s'inspire de la théorie des cuillères de Christine Miserandino, une métaphore qui illustre les défis invisibles du handicap comme la fatigabilité et la charge mentale liée à la gestion de l’énergie.

Les sélections pour l'édition 2024-2025 seront révélées le mardi 2 avril.

