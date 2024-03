Les trois prix “La science se livre” 2024

Comment se fait-il qu'un médicament dangereux ait circulé pendant trois décennies sans que les autorités de santé ne réagissent ? Irène Frachon, une figure de lanceuse d'alerte, raconte sa lutte contre les laboratoires Servier. En 2007, alors qu'elle exerce en tant que pneumologue au CHU de Brest, Irène Frachon constate un nombre élevé de troubles cardiaques énigmatiques.

Ses investigations incriminent le Mediator, un médicament suppressif de l'appétit produit par les laboratoires Servier, déjà éclaboussés par le scandale de l'Isoméride retiré du marché en 1997, mais le Mediator ne sera interdit qu'en 2009. Depuis, elle continue de se battre pour obtenir réparation pour les milliers de victimes affectées.

Irène Frachon est reconnue pour son rôle de pneumologue et de lanceuse d'alerte dans l'affaire Mediator.

Éric Giacometti, ayant travaillé plus d'une décennie en tant que journaliste pour Le Parisien, s'est penché sur les intrigues maçonniques sur la Côte d’Azur fin des années 90. En 2009, en collaboration avec Karim Nedjari, il a sorti un roman policier ancré dans l'univers du football, intitulé "Tu ne marcheras jamais seul", édité chez Michel Lafont.

François Duprat est reconnu pour son talent en tant qu'illustrateur, scénariste et coloriste dans le domaine de la bande dessinée française.

La manifestation "La Science se livre" propose trois distinctions littéraires : le Prix du Jury, le Prix Adolescents et le Prix du Public, visant à récompenser des livres scientifiques pour leur innovation, leur exactitude scientifique et leur capacité à partager le savoir, destinés tant aux jeunes qu'aux adultes.

Pour le Prix Adolescents, ciblant les 11-15 ans, des élèves de quatre classes de collège des Hauts-de-Seine ont été intégrés au jury d'experts pour élire le gagnant. Les auteurs primés bénéficient d'une récompense financière de 3 500 € offerte par le Département et leurs œuvres sont promues dans les bibliothèques, les médiathèques et les collèges du département des Hauts-de-Seine.

Pour sa 28e édition, qui s'est tenue du 20 janvier au 11 février, l'événement a exploré le thème "Sport et sciences". Cette thématique résonne avec l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été 2024 et reflète également l'engagement du Département des Hauts-de-Seine, connu comme "Terre de Jeux", en faveur du soutien au sport élite et à la promotion de l'activité physique accessible à tous. L'événement a été distingué par le label "Olympiade culturelle".

Conçu pour attirer une audience large et diverse, l'événement a offert environ 170 activités scientifiques à la fois éducatives et divertissantes, accessibles gratuitement. Au programme : ateliers, jeux d'évasion, conférences, expositions, projections, et plus, répartis sur 50 espaces culturels et dans 28 municipalités du département des Hauts-de-Seine.

Lancé en 1996 par le Département des Hauts-de-Seine, ce festival scientifique vise à fédérer un large éventail de participants, couvrant tous les âges et tous les niveaux d'intérêt pour la science, des familles aux étudiants, en passant par les scolaires et les passionnés, aussi bien les novices que les connaisseurs.

Le Palmarès complet de l’édition 2024

Prix du Public : Mediator : un crime chimiquement pur

Par Irène Frachon, Éric Giacometti, et François Duprat – Éditions Delcourt

Prix du Jury : Moi, le blob

Par Audrey Dussutour et Simon Bailly – Éditions humenSciences

Prix Adolescents : Ici l’Univers : voyage en astrophysique

Par Herji et Jérémie Francfort, avec la participation de Michel Mayor – Éditions Helvetiq

