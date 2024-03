Les deux lauréats des Prix Drouot 2024 sont connus

Le Drouot des Amateurs du Livre d’Art 2024 a été décerné aux Diamants de la Couronne, sous la direction d’Anne Tenenbaum, paru aux éditions Faton et du Louvre. Le Prix de la Gazette Drouot 2024 a lui été attribué à Djo-Bourgeois, Elise et Georges, de Stéphane Boudin-Lestienne, édité chez AAM.

La sélection des finalistes pour ces prix est réalisée par un jury composé de membres de la rédaction de la Gazette Drouot et du comité de lecture de l'association Cocktail & Culture. On retrouve : Jean-Marie Rouart, journaliste et écrivain, membre de l'Académie française depuis 1997, Nicolas Chaudun, écrivain, réalisateur et éditeur d'art, Erik Desmazières, graveur et directeur du Musée Marmottan Monet, membre de l'Académie des Beaux-Arts, Franck Ferrand, historien, écrivain et animateur, ainsi qu'Anne-Sophie de Gasquet, directrice de Paris Musées, figurent également parmi les jurés.

Alexandre Giquello, commissaire-priseur et Président de Drouot Patrimoine, Adrien Goetz, historien de l'art et écrivain, président de l'Académie des beaux-arts, et Christophe Leribault, directeur des musées d’Orsay et de l’Orangerie, membre de l'Académie des Beaux-Arts, enrichissent ce panel. Catherine Pégard, présidente du château, du musée et du domaine national de Versailles, Clémentine Portier-Kaltenbach, historienne et écrivain, Jean-Louis Remilleux, producteur de télévision, Pierre Rosenberg, conservateur et historien de l'art, membre de l'Académie française, et Thierry Sarmant, conservateur général du patrimoine aux Archives nationales, complètent cette liste.

Les lauréats 2023 étaient, pour le Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art, Claude Mignot, pour son Pierre Le Muet, ingénieur et architecte du roi (Le Passage), et le Prix La Gazette Drouot, Raphaëlle Ziadé, pour L’Art des Chrétiens d’Orient (Citadelles & Mazenod).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones