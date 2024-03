Serge Joncour dans la sélection du Prix Nice Baie des Anges 2024

La liste élargie de l'International Booker Prize a été révélée. On y découvre une belle place donnée à la fiction latino-américaine - un quart des 13 auteurs sélectionnés -, mais aucun français. L'auteur et le traducteur gagnants recevront chacun 25.000 £ (près de 30.000 €). Chaque vainqueur et traducteur présélectionné recevra 2500 £ chacun. Les six livres présélectionnés seront révélés le mardi 9 avril prochain, et le gagnant lors d'une cérémonie à Londres le mardi 21 mai.