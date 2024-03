Aucun Français, mais des titres traduits, sur la liste du Booker Prize International 2024

Ce prix littéraire récompense les meilleurs romans et recueils de nouvelles du monde entier traduits en anglais et publiés au Royaume-Uni et/ou en Irlande.

Outre la vague de la littérature latino-américaine, cette liste inclut des œuvres d'auteurs allemands, ukrainiens, et albanais, comme Kairos de Jenny Erpenbeck et L'Os d'Argent d'Andreï Kourkov, deux plumes déjà éditées en France.

Ismail Kadare, déjà lauréat du prix en 2005, est de nouveau nominé et pourrait devenir le premier à remporter deux fois l'International Booker Prize. Domenico Starnone, soupçonné d'être Elena Ferrante, et Mater 2-10 de Hwang Sok-yong, qui explore un siècle d'histoire coréenne, figurent également sur cette liste.

Voici les 13 titres choisis par le jury, présidé par l'écrivain et diffuseur Eleanor Wachtel, accompagnée de la poétesse Natalie Diaz, le romancier Romesh Gunesekera, l'artiste William Kentridge et l'écrivain, traducteur et éditeur Aaron Robertson :

Not a River, de Selva Almada, traduit par Annie McDermott (Charco)

De l'amour des chiens, de Rodrigo Blanco Calderón, traduit par Noel Hernández González et Daniel Hahn (Seven Stories) (trad. en français de l'espagnol (Venezuela) par Robert Amutio, Gallimard)

Kairos, de Jenny Erpenbeck, traduit par Michael Hofmann (Granta)

Les Détails, de Ia Genberg, traduit par Kira Josefsson (Wildfire) (trad. en français du suédois par Anna Postel, Le Bruit du Monde)

Nuits Blanches, de Urszula Honek, traduit par Kate Webster (MTO)

Mater 2-10, de Hwang Sok-yong, traduit par Sora Kim-Russell et Youngjae Josephine Bae (Scribe)

A Dictator Calls, de Ismail Kadare, traduit par John Hodgson (Harvill Secker)

The Silver Bone, de Andrey Kurkov, traduit par Boris Dralyuk (MacLehose)

What I’d Rather Not Think About, de Jente Posthuma traduit par Sarah Timmer Harvey (Scribe)

Lost on Me, de Veronica Raimo, traduit par Leah Janeczko (Virago)

The House on Via Gemito, de Domenico Starnone, traduit par Oonagh Stransky (Europa)

La Charrue tordue, de Itamar Vieira Junior, traduit par Johnny Lorenz (Verso) (trad. en français du portugais (Brésil) par Jean-Marie Blas de Roblès, Zulma)

Undiscovered, de Gabriela Wiener, traduit par Julia Sanches (Pushkin).

L’International Booker Prize 2023 a été remporté par le Bulgare Guéorgui Gospodinov et sa traductrice en anglais, Angela Rodel, pour Le pays du passé (trad. Marie Vrinat en français chez Gallimard). C’est la première fois qu’un roman bulgare remportait la prestigieuse distinction. Le jury de cette édition avait été présidé par Leïla Slimani.